Как почистить подошву на кроссовках: всего три продукта сделают ее белоснежной

Белые кроссовки - это практически всегда стильно и свежо. Однако, за обувью этого цвета очень тяжело ухаживать и поддерживать белоснежность подошвы. Мы расскажем, как быстро очистить подошву.
Как почистить подошву на кроссовках
Для того, чтобы в домашних условиях почистить подошву белых кроссовок, необходимо использовать всего три простых продукта, а именно:
- зубная паста
- сода
- моющее для посуды
Как в домашних условиях отбелить подошву кроссовок
Из продуктов, которые вы приготовили для очистки обуви, необходимо приготовить пасту. Для этого нужно смешать столовую ложку зубной пасты со столовой ложкой соды, а затем все это разбавить моющим средством для мытья посуды.
Когда из этих продуктов получится однородная масса, ею необходимо с помощью старой зубной щетки круговыми движениями почистить подошву обуви, которую вы хотите освежить.
Смотрите видео о том, как почистить кроссовки:
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