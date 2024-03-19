Как почистить подошву на кроссовках: всего три продукта сделают ее белоснежной

Главред расскажет, как отбелить подошву кроссовок в домашних условиях за несколько минут.

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Как почистить подошву на кроссовках / коллаж: Главред, фото: скриншот

Белые кроссовки - это практически всегда стильно и свежо. Однако, за обувью этого цвета очень тяжело ухаживать и поддерживать белоснежность подошвы. Мы расскажем, как быстро очистить подошву.

Как почистить подошву на кроссовках

Для того, чтобы в домашних условиях почистить подошву белых кроссовок, необходимо использовать всего три простых продукта, а именно:

зубная паста

сода

моющее для посуды

Как в домашних условиях отбелить подошву кроссовок

Из продуктов, которые вы приготовили для очистки обуви, необходимо приготовить пасту. Для этого нужно смешать столовую ложку зубной пасты со столовой ложкой соды, а затем все это разбавить моющим средством для мытья посуды.

видео дня

Когда из этих продуктов получится однородная масса, ею необходимо с помощью старой зубной щетки круговыми движениями почистить подошву обуви, которую вы хотите освежить.

Смотрите видео о том, как почистить кроссовки:

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