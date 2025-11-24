'Такой скорости продвижения врага я давно не помню': офицер выдал тревожное заявление

На фоне активных дискуссий о переговорах военные предупреждают, что боевые действия на фронте обостряются, а ситуация местами приближается к критической.

Жорин выдал тревожное заявление о продвижении врага / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Ситуация на некоторых участках фронта может стать критической из-за быстрого продвижения российских оккупационных войск. Об этом заявил подполковник ВСУ Третьего армейского корпуса Максим Жорин в заметке в Telegram.

Жорин отметил, что несмотря на активные дискуссии относительно переговоров и отдельных пунктов договоренностей, боевые действия на фронте продолжаются, и ситуация там только ухудшается. На отдельных направлениях, без немедленных решений, можно ожидать выхода на критический уровень.

"На самом деле, такой скорости продвижения врага я давно не помню. Вопрос сейчас не в потере определенных населенных пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях", - указал он.

Он также выразил убеждение, что независимо от того, какие именно положения будет содержать соглашение, они вряд ли будут выполнены - как со стороны России, так и относительно обещанных Западом "гарантий безопасности".

Похожее мнение высказал и украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркнул, что на фронте до сих пор существует серьезный дефицит слаженного взаимодействия. Из-за недостаточной укомплектованности подразделений на отдельных направлениях одновременно действуют более десяти различных формирований, между которыми слабая координация и ограниченная связь.

Он также отметил, что, независимо от того, продвигаются переговоры или нет, боевые действия продолжаются, военные продолжают нести потери, а имеющиеся проблемы остаются нерешенными. При этом общественная поддержка заметно уменьшается, ведь многие восприняли войну как завершенную после публикации нереалистичных для нынешних условий пунктов "мирного" плана.

"Нам надо собраться, чтобы дожить до реальных переговоров, а не до их запаха", - резюмирует он.

Какие города станут следующей целью войск РФ в случае оккупации Покровска - мнение эксперта

Как писал Главред, если российские войска смогут захватить Покровск, под угрозой окажется пять украинских городов. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По его оценке, после взятия Покровска оккупанты могут продвигаться на Доброполье, далее - на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

По его мнению, именно эти населенные пункты станут следующими целями, поскольку противник будет пытаться перерезать пути снабжения Славянско-Краматорской агломерации с западного направления.

Покровск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия активизировала наступление в районе Гуляйполя и пытается отрезать город с севера и продвинуться с восточного и северо-восточного направлений, отмечается в свежем отчете ISW.

Аналитики Института изучения войны также предполагают, что российские силы могут готовиться к попытке окружить подразделения Сил обороны Украины непосредственно в пределах Покровска Донецкой области.

В то же время украинские войска демонстрируют успехи на Покровском направлении. В Генштабе ВСУ 16 ноября сообщали, что за минувшие сутки украинские военные провели операции по поиску и уничтожению противника на площади 26,6 км².

О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

