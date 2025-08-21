Укр
Сильно моложе: бывшего Джессики Альбы подловили за поцелуями с копией актрисы

Алена Кюпели
21 августа 2025, 17:34
Бывший муж Джессики Альбы встречается с моделью, которая похожа на актрису.
Бывший Джессики Альбы встречается с моделью
Бывший Джессики Альбы встречается с моделью / Коллаж Главред, фото Instagram/cash_warren, hanasundoerr

Бывший муж Джессики Альбы, Кэш Уоррен, подтвердил, что встречается с моделью Ханой Сан Дорр.

На фотографиях, полученных Page Six, 46-летний кинопродюсер обнимает 25-летнюю Дорр и целует её, когда пара во вторник вечером выходит на ужин в элитный ресторан E. Baldi в Беверли-Хиллз.

Модель похожа на Джессику Альбу
Модель похожа на Джессику Альбу / Фото Instagram/ hanasundoerr

Отец троих детей был одет в чёрные брюки и футболку в тон, а его спутница, которая гораздо моложе, была в белом платье-комбинации с укороченной кожаной курткой и чёрных ботинках в тон. Также пара была замечена смеющейся, держась за руки.

Фото прогулки счастливой пары можно посмотреть тут

Модель похожа на Джессику Альбу
Модель похожа на Джессику Альбу / Фото Instagram/ hanasundoerr

Встреча Уоррена с Дорр состоялась всего через несколько недель после того, как 7 августа его заметили за поздним ужином с этой же моделью, поразительно похожей на Альбу, в Лос-Анджелесе.

Дорр была одета в чёрную майку и джинсы в сочетании с кожаной курткой, а Уоррен — в белую футболку и тёмные джинсы.

Развод Джессики Альбы

44-летняя Альба в январе опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что её брак с Уорреном подходит к концу после почти 17 лет совместной жизни.

"Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как личность, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьей. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы требуем соблюдения конфиденциальности", — написала артистка.

Джессика Альба
Джессика Альба / ua.depositphotos.com

Актриса предусмотрительно закрыла комментарии к своему посту.

Как ранее писал Главред, голливудская актриса Джессика Альба похвасталась свежими фотографиями своей старшей дочки Хонор, которая в эти дни празднует 16-й день рождения.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

О персоне: Джессика Альба

Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

