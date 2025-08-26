Укр
Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

Элина Чигис
26 августа 2025, 20:45
Филипп Киркоров попал в неприятную ситуацию.
Ани Лорак, Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - скандал / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического нападения РФ на Украину, во время выступления на Новой волне засветил бирки из магазина на своем пиджаке.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров несколько раз поправлял пиджак, но не смог скрыть бирки.

"Потом обратно в магазин сдадут", - пошутили поклонники.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Напомним, во время фестиваля путинист поднимался по движущейся лестнице, не удержался и упал, что наделало немало шумихи вокруг состояния его здоровья.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Болезнь Филиппа Киркорова

25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

