С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

Юрий Берендий
26 августа 2025, 21:51
Зеленский во время встречи со Всемирным конгрессом украинцев объявил перечень стран, с которыми украинцы смогут иметь множественное гражданство.
С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев. По итогам встречи он озвучил перечень стран с которыми украинцы могут иметь множественное гражданство. О результатах встречи он сообщил в заметке в Telegram.

Во время встречи со Всемирным конгрессом украинцев Зеленский сообщил, что среди тем обсуждения был и вопрос множественного гражданства.

"Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты, и первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире", - отметил Зеленский, передает Офис президента Украины.

Он подчеркнул, что соответствующие нормы прежде всего будут касаться стран, в которых проживает наибольшее количество украинцев, выехавших после начала полномасштабного вторжения.

Также стороны говорили о дипломатических усилиях и давлении на Россию, вопросах возвращения похищенных детей, поддержке украинских школьников и привлечении инвестиций в восстановление страны. Отдельно обсудили помощь военным, ведь представители Конгресса уже направили собранные средства на дроны и пикапы для фронта.

Президент поблагодарил членов Конгресса за их активную деятельность в поддержку Украины.

Почему множественное гражданство важно для Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, управляющий партнер ЮК Winner, адвокат Игорь Ясько отмечает, что, вопреки опасениям скептиков, принятие этого законопроекта не противоречит Конституции Украины. Ведь статья 4 Основного Закона закрепляет принцип единого гражданства, который означает единство правового статуса граждан, а не запрет владеть паспортами других стран.

Более того, в Украине множественное гражданство фактически существовало и раньше, например, в случаях детей от смешанных браков или автоматического получения паспорта страны проживания. Новый закон лишь закрепляет эту реальность, хотя и одновременно актуализирует ряд давних проблем.

"С одной стороны, этот шаг открывает двери для сохранения связи с миллионами украинцев за рубежом, особенно вынужденных мигрантов и диаспоры, привлечения инвестиций, специалистов, предпринимателей и иностранных специалистов, что будет способствовать экономическому развитию. Также множественное гражданство будет помогать адаптации к европейским стандартам и упрощению процедур для граждан стран ЕС и "Большой семерки"", - указывает он.

Множественное гражданство в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 июня Верховная Рада окончательно приняла закон №11469, которым в Украине вводится институт множественного гражданства. За документ проголосовали 243 народных депутата.

15 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Как ранее отмечал бывший министр по вопросам национального единства Чернышов, сейчас за пределами Украины проживает более 20 миллионов граждан, среди которых около 5 миллионов являются вынужденными мигрантами, которые покинули страну после начала полномасштабной войны.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

