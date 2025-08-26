В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

Кабинет Министров продлил еще на 6 месяцев выплаты для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц, одновременно изменив условия их назначения.

В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ

Кабинет Министров продлил до февраля 2026 года выплаты для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц, одновременно введя дополнительные ограничения для получателей помощи. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики Украины.

Поскольку эти средства помогают человеку пройти сложный период поиска жилья и работы, обустройства в новой общине, Правительство продолжит эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2026 года. Соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики, сегодня было принято на заседании Кабинета Министров

По информации Министерства социальной политики, поддержку смогут получать, в частности, люди с инвалидностью I-III группы, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся), а также семьи, где все члены являются нетрудоспособными.

Министерство социальной политики сообщило, что принятое постановление предусматривает ряд изменений в порядке назначения выплат ВПЛ.

В частности, наличие депозита более 100 тысяч гривен больше не станет препятствием для получения помощи детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, а также теми, кто временно находится в семьях родственников, знакомых, приемных семьях или детских домах семейного типа.

Также, если трудоспособное, но безработное лицо после прекращения выплат в пределах шестимесячного периода зарегистрируется в центре занятости или найдет работу, помощь ему будет восстанавливаться с месяца трудоустройства.

Выплаты продолжаются автоматически, без необходимости повторных обращений. Их размер составляет 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или лицо с инвалидностью, и они начисляются ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий или с низким уровнем доходов.

