Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

Юрий Берендий
26 августа 2025, 21:08
172
Кабинет Министров продлил еще на 6 месяцев выплаты для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц, одновременно изменив условия их назначения.
В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения
В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Правительство продлило выплаты для ВПЛ еще на полгода
  • Министерство социальной политики сообщили об изменениях для тех, кто желает получить помощь

Кабинет Министров продлил до февраля 2026 года выплаты для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц, одновременно введя дополнительные ограничения для получателей помощи. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики Украины.

"Поскольку эти средства помогают человеку пройти сложный период поиска жилья и работы, обустройства в новой общине, Правительство продолжит эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2026 года. Соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики, сегодня было принято на заседании Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

видео дня

По информации Министерства социальной политики, поддержку смогут получать, в частности, люди с инвалидностью I-III группы, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся), а также семьи, где все члены являются нетрудоспособными.

Министерство социальной политики сообщило, что принятое постановление предусматривает ряд изменений в порядке назначения выплат ВПЛ.

В частности, наличие депозита более 100 тысяч гривен больше не станет препятствием для получения помощи детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, а также теми, кто временно находится в семьях родственников, знакомых, приемных семьях или детских домах семейного типа.

Также, если трудоспособное, но безработное лицо после прекращения выплат в пределах шестимесячного периода зарегистрируется в центре занятости или найдет работу, помощь ему будет восстанавливаться с месяца трудоустройства.

Выплаты продолжаются автоматически, без необходимости повторных обращений. Их размер составляет 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или лицо с инвалидностью, и они начисляются ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий или с низким уровнем доходов.

Выплаты для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 1 сентября 2025 года украинские пенсионеры и в дальнейшем будут получать свои выплаты. В то же время для определенных категорий граждан будут действовать обновленные правила и дополнительные возможности. Так, части пенсионеров повысят размер выплат, а некоторым придется пройти процедуру идентификации.

Пенсионный эксперт объяснил, как можно получить недополученные средства и какие шаги для этого необходимы.

В Украине люди в возрасте от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе, имеют право на дополнительную финансовую помощь к пенсии. Сейчас ее размер составляет 944,4 гривни, что предусмотрено Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Другие новости:

Об источнике: Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцвыплаты социальные выплаты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

20:56Война
"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:15Война
Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Последние новости

21:24

Гороскоп на сентябрь 2025: Скорпионов ждет месяц затмений, перемен и начинаний

21:22

Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

21:08

В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

21:04

Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мираВидео

20:56

"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
20:45

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

20:35

Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее времяВидео

20:33

Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

20:15

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

Реклама
20:05

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

19:04

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

18:56

Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

18:55

Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

18:43

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

18:40

Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

18:25

Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

Реклама
18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

18:17

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

17:58

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

17:53

Что ваш месяц рождения расскажет о характере - нумерологи объяснили

17:52

Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

17:47

Почему фисташки не орехи: ботаническая загадка и кулинарная любовь

17:37

Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивалиВидео

17:36

Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

17:24

Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

17:10

Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

16:49

Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

16:39

Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

16:30

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:26

Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способВидео

16:20

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

16:15

Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

16:09

Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

16:02

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

15:55

Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

15:54

Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежнойВидео

Реклама
15:46

Неужели "в честь" Залужного: в России есть село, связанное с украинским генералом

15:29

Дрова в лесу и на обочине: можно ли собирать и какие штрафы за нарушениеВидео

15:23

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:20

Муж Лорак засыпал комплиментами террористическую РоссиюВидео

15:04

ВСУ могут потерять контроль: военкор сообщил об опасном полуокружении

14:57

Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто

14:34

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землейФото

14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять