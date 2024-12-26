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ВПЛ под ударом и лазейка для россиян: чем опасен закон о множественном гражданстве

Анастасия Заремба
26 декабря 2024, 09:00
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Эксперты и депутаты убеждены, что законопроект в нынешнем виде требует существенной доработки.
Паспорт Украины, множественное гражданство
В Украине приняли законопроект о множественном гражданстве / Коллаж Главред

Недавно Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым в Украине разрешается множественное гражданство. Однако документ вызвал множество споров – его критики убеждены, что в текущем варианте он может поставить под сомнение национальную безопасность.

Что о документе думают депутаты и эксперты – в материале Главреда.

Проект закона о множественном гражданстве – о чем документ

Согласно пояснительной записке к законопроекту №11469 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины", документ направлен на внесение изменений в законодательство Украины для улучшения правового регулирования вопросов гражданства. Так, им закрепляются допустимые случаи наличия у граждан Украины второго или более гражданств, сохраняя их правовой статус как граждан Украины.

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Также документ упрощает процесс получения украинского гражданства для иностранных граждан и лиц без гражданства, служивших в Вооружённых Силах Украины или состоящих в браке с такими лицами и уточняет условия получения гражданства по рождению, территориальному происхождению и восстановлению гражданства.

Вместе с этим документ поясняет основания для утраты гражданства. Ими могут быть:

  • добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, признанного парламентом государством-агрессором или государством-оккупантом, либо гражданства (подданства) государства, включенного в перечень стран, граждане (подданные) которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке на момент совершеннолетия;
  • использование на территории Украины паспорта иностранного гражданина, что создает угрозу национальной безопасности и/или национальным интересам Украины;
  • приобретение гражданства Украины в результате предоставления ложных сведений, поддельных документов, сокрытия любого существенного факта, при наличии которого не могло быть принято решение о гражданстве Украины, обмана или невыполнения обязательства отказаться от иностранного гражданства, указанного в декларации об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины, либо невыполнения обязательства сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;
  • установление факта прохождения военной службы по контракту в государстве-агрессоре;
  • вступление в законную силу обвинительного приговора суда за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, за совершение, публичные призывы или содействия в совершении теракта, создание террористической группы или организации, финансирование терроризма, создание преступной организации, руководство такой организацией или её структурными частями, создание преступного сообщества, установление или распространение преступного влияния, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности;
  • участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-агрессором или государством-оккупантом, либо находящегося в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или содействующего (содействующего) совершению вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, законопроект направлен на сохранение гражданства Украины за лицами, вынужденно покинувшими страну из-за войны, а также предусматриваются правила для иностранных граждан, оказывающих поддержку украинским силам во время военного положения, включая медицинскую, техническую и тактическую помощь.

ВПЛ останутся без паспорта?

Однако законопроект вызвал дискуссии. Некоторые эксперты и политики выразили обеспокоенность возможными рисками для национальной безопасности и необходимостью доработки документа перед окончательным принятием.

В частности, народный депутат Владимир Вятрович отметил, что законопроект содержит нормы, позволяющие большинству иностранцев, которые будут приобретать украинское гражданство, не сдавать экзамены по украинскому языку, истории Украины и основам Конституции, что может привести к увеличению числа граждан, не знакомых с Украиной и ее правовой системой.

Кто такой Владимир Вятрович

Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.

Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Помимо этого, нардеп обращает внимание на то, что из проекта закона исчез список из 33 стран Европы и Большой Семерки, с которыми украинцы могут иметь множественное гражданство и его будут принимать позже отдельным законом.

Множественное гражданство, инфографика
В каких странах разрешено множественное гражданство - список / Инфографика Главред

"Какие там будут страны? Турция? Китай? Беларусь? Может Россия? Какая логика голосовать отдельно? Зачем голосовать за кота в мешке?", - отметил Вятрович.

Как следствие, ряд общественных организаций выступили с заявлением, которым требуют устранить в законопроекте, который готовят ко второму чтению нормы, которые могут создать угрозу нацбезопасности и украинской идентичности.

В то же время, в Госмиграционной службе отметили, что для приобретения украинского гражданства процедурой уже предусмотрено знание украинского языка, истории Украины и Конституции, и для этого должны быть разработаны соответствующие тесты.

"И когда лицо будет подавать документы для приобретения гражданства Украины, вместе с пакетом документов оно должно предоставлять информацию о том, что сданы экзамены", – заявила заместитель председателя Государственной миграционной службы Ирина Ковалевская.

Однако помимо опасностей закон может создать дополнительные проблемы украинцам на оккупированных территориях из-за насильной паспортизации, которую РФ проводит на Донбассе, в Крыму и других регионах, которые на данный момент контролируются российскими войсками. Как уточнили в Украинском Хельсинском союзе по правам человека (УХСПЧ), это связано с тем, что паспортизация, которую проводила РФ, предусматривала подачу заявлений гражданами Украины о приобретении гражданства страны-агрессора.

"Таким образом, формально, жители временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, а также неопределенное количество ВПЛ, которые получили гражданство РФ вследствие подачи соответствующих заявлений, в случае принятия закона и вступления в силу в предложенной редакции могут впоследствии считаться такими, которые получили гражданство РФ добровольно. Предусмотренные законопроектом исключения по применению этого основания потери гражданства Украины не решают указанную проблему", - уточнил руководитель аналитического направления УХСПЧ Мирослав Лавринок.

В то же время, принятие законопроекта поддержали во Всемирном конгрессе украинцев (СКУ) – в организации считают, что законопроект является значительным шагом вперед в признании разнообразной и глобальной природы украинской общины, а также интеграции Украины в ЕС, однако документ требует доработки.

"Этот закон позволит украинцам сохранять свое наследие и идентичность, одновременно внося вклад в страны их проживания и Украину… Позволяя множественное гражданство, закон помогает замедлить ассимиляцию проживающих за рубежом украинцев, позволяя им сохранять прочную связь со своим наследием и культурой, не заставляя выбирать между гражданством Украины и страны проживания. С 25 миллионами украинцев за пределами Украины сегодня, сохранение их культурной и политической идентичности критически важно для будущего Украины", - отметили в организации.

Дело за КСУ

Стоит отметить, что на данный момент множественное гражданство в Украине запрещено Конституцией, потому законопроект отправили на рассмотрение в Конституционный суд.

По словам политического аналитика Дмитрия Франчука, Конституционный Суд Украины в своем решении от 1999 года отметил, что принцип единого гражданства не исключает возможности существования множественного гражданства в случаях, предусмотренных международными договорами Украины. В то же время документ действительно содержит ряд рисков для россиян.

паспорт Украины
Соответствие закона о множественном гражданстве нормам Конституции должен определить КСУ / УНИАН

"Законопроект предусматривает ограничения в отношении граждан стран, признанных агрессорами. Очевидно, что Россия попадает под эту категорию. Поэтому граждане России не смогут воспользоваться положениями этого закона. Однако существуют риски получения российскими агентами гражданства третьих стран с целью дальнейшего обретения украинского гражданства. Для минимизации этих рисков необходимо тщательно проверять документы и биографии лиц, претендующих на гражданство Украины", - рассказал Франчук в комментарии Главреду.

В то же время эксперт убежден, Что для украинцев, проживающих за границей, принятие этого закона будет иметь положительные последствия, поскольку даст возможность сохранить украинское гражданство, не отказываясь от гражданства страны проживания, что упростит многие бюрократические процедуры и укрепит их связь с Украиной.

По мнению адвоката, старшего юриста адвокатского объединения "EXPATPRO" Катерины Затулко, законопроект открывает перспективу введения института множественного гражданства в Украине, что является важным шагом в направлении интеграции с глобальным миром, однако сначала стоит устранить правовые коллизии.

Кто такая Катерина Затулко

Магистр права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Специализируется на миграционном, корпоративном и налоговом праве, защищает права и интересы клиентов в суде и перед государственными органами.

Работает с вопросами, связанными с обретением правового статуса для иностранцев в Украине, в частности, получение временного вида на жительство, постоянного вида на жительство и разрешения на иммиграцию, а также консультирует клиентов по вопросам миграционного права, связанных с пребыванием мигрантов в Украине , обретением гражданства и принятием в гражданство Украины.

"Для эффективного внедрения института множественного гражданства необходимо обеспечить правовую определенность, равенство всех граждан перед законом и конституционную согласованность законодательных изменений", - говорит Затулко.

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украинский паспорт Владимир Вятрович Катерина Затулко Множественное гражданство
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