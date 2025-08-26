Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежной

Вы узнаете:
- На каком режиме стирать тюль в стиральной машине
- Что хорошо отбеливает тюль
Со временем тюль теряет белоснежный цвет и становится серым, поскольку на нем оседает много пыли. Самая большая проблема в том, что вернуть тюлю кристальную белизну очень трудно.
Главред решил разобраться, как отбелить тюль от серости.
Как постирать тюль, чтобы был белоснежным
София Сизова в видео на YouTube рассказала, что отбелить тюль можно очень легко и быстро.
По ее словам, во время стирки нужно добавить только таблетки ацетилсалициловой кислоты и соду.
Просто снимите тюль и положите в стиральную машину. В барабан добавьте 2 таблетки ацетилсалициловой кислоты. В специальные отсеки нужно залить обычный стиральный порошок и засыпать одну столовую ложку соды.
В настройках стиральной машины нужно выбрать деликатный режим, наименьшие обороты и температуру воды 30 градусов.
После этого метода тюль станет снова белоснежным, как новый.
Как стирать тюль в стиральной машине - видео:
В чем можно замочить тюль, чтобы отбелить
Женщина также рассказала, что для того, чтобы идеально отбелить тюль, его можно замочить в воде с тремя ложками соли и несколькими каплями зеленки.
Она заметили, что соль впитывает всю грязь, а зеленка идеально отбеливает тюль.
Как отбелить тюль в домашних условиях - видео:
