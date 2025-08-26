Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежной

Несколько простых ингредиентов могут быстро убрать всю грязь с тюли.

Как легко отбелить тюль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

На каком режиме стирать тюль в стиральной машине

Что хорошо отбеливает тюль

Со временем тюль теряет белоснежный цвет и становится серым, поскольку на нем оседает много пыли. Самая большая проблема в том, что вернуть тюлю кристальную белизну очень трудно.

Главред решил разобраться, как отбелить тюль от серости.

Как постирать тюль, чтобы был белоснежным

София Сизова в видео на YouTube рассказала, что отбелить тюль можно очень легко и быстро.

По ее словам, во время стирки нужно добавить только таблетки ацетилсалициловой кислоты и соду.

Просто снимите тюль и положите в стиральную машину. В барабан добавьте 2 таблетки ацетилсалициловой кислоты. В специальные отсеки нужно залить обычный стиральный порошок и засыпать одну столовую ложку соды.

В настройках стиральной машины нужно выбрать деликатный режим, наименьшие обороты и температуру воды 30 градусов.

После этого метода тюль станет снова белоснежным, как новый.

Как стирать тюль в стиральной машине - видео:

В чем можно замочить тюль, чтобы отбелить

Женщина также рассказала, что для того, чтобы идеально отбелить тюль, его можно замочить в воде с тремя ложками соли и несколькими каплями зеленки.

Она заметили, что соль впитывает всю грязь, а зеленка идеально отбеливает тюль.

Как отбелить тюль в домашних условиях - видео:

Чем вывести пятна от ягод / Инфографика: Главред

