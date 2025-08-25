Укр
Зачем опускать розы в кипяток: лайфхак от флориста, который спасет букет

Анна Косик
25 августа 2025, 16:30
Розы, которые на первый взгляд можно только выбросить, стоит попробовать реанимировать.
Розы, кипяток
Как оживить увядшие розы с помощью кипятка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Зачем ошпаривать розы
  • Как быстро восстановить букет роз, который завял

Иногда букет может стоять в вазе меньше суток и цветы внезапно вянут. Многие думают, что их уже не спасти. Однако флорист Елена Замрий поделилась хитростью, как вернуть цветам свежесть.

Главред узнал, что для этого нужна горячая вода. В TikTok флорист объяснила, что именно кипяток поможет выпустить воздух, который забил стебли цветов, из-за чего к ним не попадала вода.

Для начала цветы нужно переставить в сосуд и залить их кипятком на 2-3 сантиметра. Когда на дне появятся пузырьки, цветы нужно вытащить и обрезать ошпаренный стебель.

Следующим шагом розы стоит поставить в холодную воду. Через несколько часов цветы будет не узнать - почти увядшие розы снова будут выглядеть как свежие.

Смотрите видео, как реанимировать розы:

О персоне: Елена Замрий

Елена Замрий - украинский блогер, флорист. В соцсетях делится советами по уходу за цветами. В TikTok и Instagram за флористом следят суммарно более 50 тысяч пользователей.

