Зачем опускать розы в кипяток: лайфхак от флориста, который спасет букет

Розы, которые на первый взгляд можно только выбросить, стоит попробовать реанимировать.

Иногда букет может стоять в вазе меньше суток и цветы внезапно вянут. Многие думают, что их уже не спасти. Однако флорист Елена Замрий поделилась хитростью, как вернуть цветам свежесть.

Главред узнал, что для этого нужна горячая вода. В TikTok флорист объяснила, что именно кипяток поможет выпустить воздух, который забил стебли цветов, из-за чего к ним не попадала вода.

Для начала цветы нужно переставить в сосуд и залить их кипятком на 2-3 сантиметра. Когда на дне появятся пузырьки, цветы нужно вытащить и обрезать ошпаренный стебель.

Следующим шагом розы стоит поставить в холодную воду. Через несколько часов цветы будет не узнать - почти увядшие розы снова будут выглядеть как свежие.

О персоне: Елена Замрий Елена Замрий - украинский блогер, флорист. В соцсетях делится советами по уходу за цветами. В TikTok и Instagram за флористом следят суммарно более 50 тысяч пользователей.

