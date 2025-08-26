Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицы

Чтобы сохранить их свежими и хрустящими, рекомендуется использовать один предмет, который есть на любой кухне.

Огурцы особенно чувствительны к неправильным условиям хранения

Нужно завернуть огурец в фольгу перед тем, как убрать его в холодильник

Огурцы часто портятся раньше, чем вы успеваете их съесть. Однако этот популярный овощ может храниться значительно дольше, если перед тем, как положить его в холодильник, сделать одну простую вещь.

Поскольку огурцы на 95% состоят из воды, они особенно чувствительны к неправильным условиям хранения, пишет Express.

Чтобы сохранить их свежими и хрустящими, рекомендуется использовать обычную кухонную фольгу.

Всё, что нужно сделать — завернуть огурец в фольгу перед тем, как убрать его в холодильник. Обычно в магазинах огурцы продаются в пластиковой пленке, но её лучше снять, так как она может задерживать влагу и вызывать порчу овоща, особенно если упаковка уже была вскрыта.

Как отмечают специалисты из команды Martha Stewart, огурцы нужно хранить так, чтобы они могли "дышать", и при этом не подвергались излишнему воздействию влаги. Заворачивание в фольгу обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и помогает избежать накопления конденсата.

Перед упаковкой убедитесь, что огурец полностью сухой — это снизит риск появления гнили. Также важно не переохлаждать его: храните огурцы в ящике для овощей и фруктов, но подальше от лука, яблок и других продуктов, выделяющих этилен — газ, ускоряющий созревание и порчу свежих овощей.

Как правильно хранить овощи

Наиболее подходящая температура для хранения овощей — от +2°C до +10°C. Если температура поднимается выше, клубни картофеля начинают прорастать.

Идеально размещать картофель в самых прохладных уголках дома. При этом важно следить за уровнем влажности — он должен составлять около 80%.

Также следует избегать хранения на свету, так как это негативно влияет на вкус картофеля. Под воздействием солнечного света в клубнях начинает вырабатываться соланин — токсичное вещество. В результате кожура зеленеет, а сами плоды становятся потенциально опасными для употребления в пищу.

