Радикалы "Нацкорпуса" атаковали Херсонскую прокуратуру

Активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры.

По словам представителя "Нацкорпуса" Романа Синицина, акция приурочена к нападению на сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

"Прокуратура, которая должна осуществлять процессуальное руководство расследованием, но не осуществляет по целому ряду дел. Ждем прокурора области, прокурора Красножона который "развалил" дело Крысина и сбежал в Херсон", - написал Синицын в Facebook.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и сейчас находится в больнице.