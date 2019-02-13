"Хулиганов - нет": На Киевщине охранник перестрелял группу пьяных дебоширов

Револьвер / Нацполиция

На Киевщине, в пригодном электропоезде сообщением "Мироновка-Фастов", сотрудник военизированной охраны открыл огонь из табельного револьвера, чтобы усмирить пьяных дебоширов.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы Главка Нацполиции по Киевской области, в среду, 13 февраля.

"Трое мужчин, изрядно выпив водки, в вагоне электропоезда устроили дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста. Чтобы утихомирить хулиганов стрелок военизированной охраны, который ехал к месту несения службы, вынужден был открыть огонь из табельного оружия", − говорится в тексте.

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Все раненые хулиганы госпитализированы. Один из них с огнестрельным ранением груди и живота в реанимации, а двое – с ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделении.

Открыты уголовные производства. У охранника изъяли револьвер системы "Наган", пять гильз и два патрона. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Николаеве у здания суда расстреляли двух человек, а на Ивано-Франковщине обстреляли радиостанцию.