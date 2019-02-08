В Ивано-Франковской области обстреляли радиостанцию, пострадал полицейский

В Ивано-Франковской области обстреляли радиостанцию / bryansktoday.ru

В городе Калуш Ивано-Франковской области обстреляли местную радиостанцию. А при задержании злоумышленник ранил полицейского.

Злоумышленником оказался 31-летний мужчина. Он из охотничьего ружья расстрелял окна радиостанции (на месте инцидента изъяли 8 гильз), но вовремя скрываться с места происшествия не успел. Его заметила приехавшая на вызов полиция.

"Полицейские спросили, что у мужчины в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному Калушского ОП ножевое ранение лица", — сообщили в полиции.

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