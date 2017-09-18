На Ровенщине ночные разборки закончились стрельбой: есть погибший и пострадавший

В селе Грабунь Рокитновского района Ровенской области во время уличной потасовки убили 22-летнего парня.

Происшествие произошло в ночь на 18 сентября, сообщает ГУ НП в Ровенской области.

"20-летний житель села Дроздынь Рокитновского района приехал в с. Грабунь к своей девушке. Там у него возник конфликт с местными парнями. В результате гость получил телесные повреждения и позвал на помощь своих односельчан. Те приехали на мотоциклах и начали крушить дом одного из обидчиков. В ответ хозяин достал охотничье ружье и выстрелил в их сторону", — сообщает ровенская полиция.

В результате выстрела 23-летний житель села Дроздынь получил огнестрельное ранение брюшной полости. Парень стоял в стороне и не участвовал в драке. Медики скорой, которые прибыли по вызову, лишь констатировали смерть мужчины.

Кроме этого, сегодня утром в травмпункт Ровенской детской областной больницы с дробным ранением локтя и колена доставили 17-летнего парня.

Тем временем, 22-летнего стрелка задержали и поместили под стражу. Незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье марки "ТОЗ-63" 16 калибра, полицейские изъяли и направили на экспертизу. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что во дворе лицея в Киеве неизвестный ранил ученика.

Видео: Поліція Рівненщини.