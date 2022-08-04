Пленный майор РФ о повальном дезертирстве оккупантов: "От батальона ничего не осталось"

Майор Павел Грузев сообщил о катастрофических потерях армии оккупантов РФ в Украине.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен майора Павла Грузева, который проходил службу в составе 7-й военной базы армии России, базирующейся на территории оккупированной Абхазии.
В Сети уже опубликовано виде допроса офицера РФ, который попал в плен в Херсонской области.
Грузев рассказал, что солдаты отказываются воевать и требуют возвращения домой, однако командование войск РФ удерживает их на фронте.
При этом пленный майор также сообщил о катастрофических потерях армии оккупантов РФ в Украине, а также о тотальном дезертирстве солдат РФ.
Он также добавил, что войска РФ занимаются массовым мародерством и грабежом на оккупированной территории.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили бывшую командиршу артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру.
Террористку с кличкой "Корса" украинский суд в январе этого года заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град". Она была уничтожена на фронте.
Смотрите онлайн новости Херсона
Читайте еще:
- "Путин сдох": в "ДНР" истерят из-за наступления ВСУ и жалуются на "слив" РФ
- Оккупанты "ДНР" готовят "референдум о присоединении к РФ": хотят нарисовать 70% "за" – СМИ
- "Украинская армия – самая сильная в мире": боевик "ДНР" рассказал матери, как работают ВСУ