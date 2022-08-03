"Корса" наводила Грады на дома: ВСУ ликвидировали известную террористку "ДНР"

Ольга Качука "Корса" / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили бывшую командиршу артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру.

Террористку с кличкой "Корса" украинский суд в январе этого года заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град". Она была уничтожена на фронте, рассказал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Наконец-то. Псевдополковница, бывшая мусорка и командир РеАДн 3 омсбр Качура Ольга "Корса" сделала "шаг доброй воли" - официально денацифицировалась и демилитаризовалась", - написал Штефан.

Что известно о "Корсе"

Ранее Главред писал о том, что бывший подполковник милиции Ольга Качура с позывным "Корса", является наводчицей "Градов" "Горловского реактивного дивизиона".

По словам Качуры, преступления боевиков под ее командованием зафиксированы в районе Славянска, Дружковки, Горловки, Дебальцево и Зорянки.

В подчинении Корсы находилось 150 боевиков. Режим дня построен так же, как и в большинстве подразделений террористов.

Отметим, что Качура в прошлом – работница правоохранительных органов Украины, она проживала в Донецке и переметнулась на сторону врага.

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