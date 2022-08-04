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Десантники ВСУ "покрошили" оккупантов на Донецком направлении и взяли трофеи

4 августа 2022, 11:59

На месте столкновения обнаружили военные билеты, паспорта, а также мобильные телефоны рашистов.

Десантники ВСУ 'покрошили' оккупантов на Донецком направлении и взяли трофеи
Трофеи десантников ВСУ / t.me/ua_dshv

На Донецком направлении десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу оккупантов РФ.

Как говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram, украинские защитники обнародовали фото ликвидированных бойцов РФ.

На месте столкновения обнаружили их военные билеты и паспорта, а также изъяли их мобильные телефоны.

Отмечается, что также найдены бланки военных контрактов, заключенных с Минобороны РФ на шесть месяцев для участия в боевых действиях в Украине.

"На снимках представлены демилитаризованные захватчики, их личные вещи и шестимесячные контракты, которые позволяют им правильно вернуться домой и подарить родным новую Ладу", - добавили в ДШВ.

Десантники ВСУ 'покрошили' оккупантов на Донецком направлении и взяли трофеи
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​​​​t.me/ua_dshv

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили бывшую командиршу артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру.

Террористку с кличкой "Корса" украинский суд в январе этого года заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град". Она была уничтожена на фронте.

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