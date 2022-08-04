В Донецке был "прилет" по залу, где прощались с террористкой "Корсой": есть погибшие

В Донецке был "прилет"по залу, где прощались с террористкой "Корсой"/ скрин из видео

В оккупированном Донецке был "прилет" по залу, в котором проводили в последний путь известную террористку "ДНР" и предательницу Украины Ольгу Качуру с позывным "Корса".

Видео взрыва и его последствий появились в соцсетях. За кадром люди, снявшие видео, говорят, что "прилетело" в здание театра вблизи "Донбасс Паласа".

Отмечается, что в результате взрыва были погибшие.

Детали относительно потерь среди российских оккупантов от взрыва пока неизвестны.

При этом кадры "прилета" и взрыва даже успели попасть в кадр российских пропагандистских телеканалов, которые снимали свои сюжеты рядом.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили бывшую командиршу артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру. Террористку с кличкой "Корса" украинский суд в январе этого года заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град". Она была уничтожена на фронте.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным. ВСУ уже удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. По словам советника главы ОП, это будет продолжаться и дальше.

Ранее второй президент Украины (1994-2005 годы) Леонид Кучма заявил, что боевые действия в Украине вряд ли закончатся быстро. Украинцам не стоит рассчитывать, что в ближайшее время умрет российский диктатор Владимир Путин, или что санкции уничтожат российскую экономику, и таким образом это повлияет на скорое завершение войны.

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