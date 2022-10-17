Автоматная очередь в спину ребенку: на Херсонщине оккупанты убили мальчика, который нес гуманитарку

Внука Нина Устяновской расстреляли российские военные / Фото УНИАН, скриншот

В апреле в селе Новоалександровка Херсонской области российские оккупанты расстреляли ребенка в спину из автомата. В этот момент парень шел домой с гуманитарной помощью.

Глава ОВА Ярослав Янушевич пообщался с бабушкой погибшего парня по имени Миша.

"Автоматная очередь – в спину... Так поступили оккупанты с внуком жительницы Новоалександровки Нины Устяновской. Отца убитого ребенка с оружием у виска возили по селу, чтобы заставить молчать о зверствах россиян. Женщина в черном платке рассказывает о том, во что трудно даже поверить", – написал Янушевич в Telegram.

Захватчики убили мальчика еще в апреле - как только вошли в Новоалександровку. Как рассказывает его бабушка, ребенок нес 2 кг муки гуманитарной помощи. Увидев вражескую технику, подросток начал бежать. Но его догнала автоматная очередь.

Очевидцы говорят, что к ребенку сразу подбежали военные РФ и начали говорить, что в селе якобы была огневая точка, а мальчика убил украинский снайпер.

Нина Устяновская рассказала, как захватчики убили ее внука Мишу / скоиншот

Тело парня погрузили и увезли неизвестном на тот момент направлении. Его отца Сергея несколько часов возили с автоматом у виска, чтобы он не раскрыл правду о преступлениях российской армии.

Военные преступления России

Российские военные с самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области. Количество погибших устанавливается до сих пор. Очередное военное преступления России произошло 7 октября около 8 утра.

В селе Стрелече Харьковского района российские захватчики расстреляли из танка гражданское авто. В этом селе медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Им удалось эвакуировать 30 пациентов из более 600 находящихся в заведении. Однако оккупанты ударили как раз тогда, когда медики пытались вывезти других.

В Купянском районе Харьковской области обнаружены тела 20 человек, которые погибли в результате обстрела российских оккупантов. Погибшие были найдены в обстрелянной колонне автомобилей, где находились гражданские.

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