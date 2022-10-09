Россияне расстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине: люди просто стояли в очереди

Уже известно о пяти погибших на Херсонщине, но окончательно количество жертв еще устанавливается.
Российские военные с самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области. Количество погибших устанавливается до сих пор.
Очередное военное преступления России произошло 7 октября около 8 утра, сообщил пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый в комментарии "Суспильному"
"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, сделал выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения", – рассказал Кованый.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что мирные граждане просто стояли в очереди на переправу.
"Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли автоколонну из мирных граждан на Херсонщине. Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста", - отметил он.
Ранее в Купянском районе Харьковской области были обнаружены тела 20 человек, которые погибли в результате обстрела российских оккупантов.
Погибшие были найдены в обстрелянной колонне автомобилей, где находились гражданские.
Также сообщалось, что в селе Стрелече Харьковского района российские захватчики расстреляли из танка гражданское авто.
В этом селе медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Им удалось эвакуировать 30 пациентов из более 600 находящихся в заведении. Однако оккупанты ударили как раз тогда, когда медики пытались вывезти других.
Читайте также:
- Месть партизан: на Луганщине расстреляли авто с гауляйтером и его замом – оба ранены
- Оккупанты сами расстреляли 10 своих солдат: приказали взять перекресток, где не было позиций ВСУ
- Расстреляли семью с 5-летним ребенком: новые детали зверств оккупантов РФ на Киевщине