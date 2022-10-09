Россияне расстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине: люди просто стояли в очереди

Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине / соцсети

Российские военные с самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области. Количество погибших устанавливается до сих пор.

Очередное военное преступления России произошло 7 октября около 8 утра, сообщил пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый в комментарии "Суспильному"

"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, сделал выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения", – рассказал Кованый.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что мирные граждане просто стояли в очереди на переправу.

"Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли автоколонну из мирных граждан на Херсонщине. Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста", - отметил он.

Ранее в Купянском районе Харьковской области были обнаружены тела 20 человек, которые погибли в результате обстрела российских оккупантов.

Погибшие были найдены в обстрелянной колонне автомобилей, где находились гражданские.

Также сообщалось, что в селе Стрелече Харьковского района российские захватчики расстреляли из танка гражданское авто.

В этом селе медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Им удалось эвакуировать 30 пациентов из более 600 находящихся в заведении. Однако оккупанты ударили как раз тогда, когда медики пытались вывезти других.

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