УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты на Харьковщине расстреляли из танка авто с медиками, которые эвакуировали пациентов: 4 погибших

18 сентября 2022, 12:25

Медики пытались эвакуировать пациентов из психбольницы, когда по ним ударили российские военные.

Российский танк, машина
На Харьковщине оккупанты расстреляли из танка авто с гражданскими/ Reuters, УНИАН

В селе Стрелече Харьковского района российские захватчики расстреляли из танка гражданское авто.

В этом селе медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Им удалось эвакуировать 30 пациентов из более 600 находящихся в заведении. Однако оккупанты ударили как раз тогда, когда медики пытались вывезти других. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Во время эвакуации – россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены", – сообщил Синегубов.

Он отметил, что российские оккупанты продолжают обстрелы Харьковской области.

По данным Синегубова, около 01:00 ночи 18 сентября оккупанты обстреляли территорию Чугуевской общины. После этого там возник пожар в нежилом комплексе сооружений. Информация о том, есть ли пострадавшие вследствие этого, уточняется.

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. Разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения, АЗС, гаражи и производственные объекты. В г. Купянск поврежден 5-этажный жилой дом", – сообщил председатель ОВА.

В результате обстрела захватчиками Чугуева там погибла 11-летняя девочка.

В Купянском районе из-за обстрелов в больницы попали пятеро гражданских, в Харьковском районе ранения получили три человека, среди которых 91-летний мужчина. Еще двое пострадавших из-за обстрелов в Изюмском районе, еще один – в Чугуевском.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что спецоперация по освобождению Харьковской области, которую выполнили украинские военные, уложилась в сроки, на которые она была рассчитана. Украинские воины в процессе контрнаступления в регионе четко выполняют поставленные задачи, которые были разработаны заранее, подчеркнул президент.

Сообщалось, что российские подразделения понесли огромные потери, отступая из Харьковской области. Так подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота российских вооруженных сил потеряли более 50% личного состава. А 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными из-за отказа от участия в боевых действиях.

Напомним, в Харьковской области ВСУ освободили от россиян 400 населенных пунктов. Местные жители села Кучубеевка рассказали об ужасах жизни в оккупации – за полгода люди не ели хлеба.

Читайте также:

война в Украине танки Харьковская область вторжение России танк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:35

"Мы все ужасно скучаем по Вам": принцессы Йоркские попрощались с королевой Елизаветой II

12:25

Оккупанты на Харьковщине расстреляли из танка авто с медиками, которые эвакуировали пациентов: 4 погибшихВидео

12:13

Путину светит Гаага: Гиркин истерит из-за провалов на фронте и ждет революцию в РФВидео

11:59

В Украине выпал первый снег: в Сети показали фото заснеженных цветовВидео

11:34

Била коленом по голове: в Польше местная жительница избила двух 15-летних украинок

Реклама
11:26

Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассекретила личность своего бойфрендаВидео

11:24

"Привезешь мне чью-то голову": россиянки заказывают "трофеи" с войны - перехватВидео

10:56

Командование сбежало, снабжение перебито: Романенко описал катастрофу РФ на югеВидео

10:28

"Заставляли местных копать могилы": Жданов сказал, военных какой бригады убили оккупанты под ИзюмомВидео

10:18

Резкое увеличение числа ракетных ударов по Украине: в разведке Британии назвали причинуВидео

09:42

Война до 2030 года: Орбан оскандалился заявлением о потере Украиной территорий - СМИВидео

09:34

"Осуждение не остановит геноцид": Литва призвала предоставить Украине танкиВидео

08:58

Украина фундаментально изменила современную войну: в НАТО поражены успехами ВСУВидео

08:47

Подразделения РФ потеряли от 50 до 90% личного состава, убегая с Харьковщины – ГенштабВидео

08:28

Путин стремительно сдуваетсямнение

08:26

Оккупантам светит "котел" под Лиманом: ВСУ расширяют свои позиции - ISWВидео

08:11

"Четко понимаем, что делаем": спецоперация ВСУ по освобождению Харьковщины укладывается в планы – ЗеленскийВидео

07:31

ВСУ потопили российскую баржу, битком набитую военной техникойВидео

07:05

Зачем класть аспирин в стиральную машину: "одним ударом" решит две проблемы

06:19

Где Россия, там и концлагерьмнение

Реклама
05:00

Армия Украины может устроить блокаду Херсона, войскам РФ отступать будет некуда – экспертВидео

04:40

Сложная военная зима-2023: как существенно уменьшить счета за электроэнергию

03:30

Умные хозяйки добавляют в стиральную машинку кофе и чай: выгоревшая одежда будет как новая

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, когда следует ждать нового контрнаступления ВСУ

01:32

Опозорилась на новом уровне: Волочкова расставила ноги перед полным залом

01:04

Гороскоп Таро на неделю 19-25 сентября: Львам – важное решение, Девам – ссора, Водолеям – удачаВидео

00:51

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

00:29

"Осторожно, можно вырвать": Гордон поделился тошнотной рашисткой песней про "двух сестер"Видео

00:02

Жертв в Изюме может быть даже больше, чем в Буче - АрестовичВидео

17 сентября, суббота
23:55

Энрике Иглесиас слился в страстном поцелуе с поклонницей. Момент попал на видео

23:27

ВСУ мастерски разгромили базы россиян в четырех областях: какие потери у врагаВидео

23:04

Президент о зверствах россиян: ракетный террор, массовые захоронения и пыточныеВидео

22:45

Резкое подорожание продуктов: в Госстате перечислили "золотые" товары

22:17

"Мы работаем": Зеленский впервые высказался о "бавовне" в КрымуВидео

22:17

Главные продукты, которые замечательно помогают бороться со стрессом

22:16

Такие заявления - вопиющие: Киев ответил на предложение экс-главы МИД Румынии "поделиться" территориями с соседямиВидео

21:46

Украину "завалит" снегом: синоптики предупредили о штормовом циклонеВидео

21:39

Россияне, не суйте нос в проблемы Украины: Комаровский жестко высказался по языковому вопросу

21:13

Лукашенко примерещились подразделения в Украине, которые "хотят свергнуть власть в Беларуси"Видео

21:06

Приносят богатство и невероятную прибыль: 5 женских имен, которые сделают любого мужчину успешнымВидео

Реклама
20:48

"Пропавшая" певица-запроданка Лорак объявилась в России

20:44

"Украина должна отдать территории": экс-глава МИД Румынии сделал скандальное заявлениеВидео

20:23

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

20:19

"Не знал, куда бежать": представитель Папы Римского попал под вражеский обстрел в УкраинеВидео

20:10

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

20:00

Как помыть окна без разводов: топ-3 лучших средства

19:45

Один удар по зданию - 180 оккупантов нет: в Генштабе рассказали об успешной операции ВСУ в Херсоне

19:31

"Здесь я родилась, здесь я и умру": жители Харьковщины поведали об ужасах жизни в оккупацииВидео

19:30

Россия приносит смерть всюду, куда дотягиваются костлявые руки ее армиимнение

19:19

В Крыму сожгли в пепел джип и гольф-кар пропагандиста Киселева

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять