Оккупанты на Харьковщине расстреляли из танка авто с медиками, которые эвакуировали пациентов: 4 погибших

На Харьковщине оккупанты расстреляли из танка авто с гражданскими/ Reuters, УНИАН

В селе Стрелече Харьковского района российские захватчики расстреляли из танка гражданское авто.

В этом селе медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Им удалось эвакуировать 30 пациентов из более 600 находящихся в заведении. Однако оккупанты ударили как раз тогда, когда медики пытались вывезти других. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Во время эвакуации – россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены", – сообщил Синегубов.

Он отметил, что российские оккупанты продолжают обстрелы Харьковской области.

По данным Синегубова, около 01:00 ночи 18 сентября оккупанты обстреляли территорию Чугуевской общины. После этого там возник пожар в нежилом комплексе сооружений. Информация о том, есть ли пострадавшие вследствие этого, уточняется.

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. Разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения, АЗС, гаражи и производственные объекты. В г. Купянск поврежден 5-этажный жилой дом", – сообщил председатель ОВА.

В результате обстрела захватчиками Чугуева там погибла 11-летняя девочка.

В Купянском районе из-за обстрелов в больницы попали пятеро гражданских, в Харьковском районе ранения получили три человека, среди которых 91-летний мужчина. Еще двое пострадавших из-за обстрелов в Изюмском районе, еще один – в Чугуевском.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что спецоперация по освобождению Харьковской области, которую выполнили украинские военные, уложилась в сроки, на которые она была рассчитана. Украинские воины в процессе контрнаступления в регионе четко выполняют поставленные задачи, которые были разработаны заранее, подчеркнул президент.

Сообщалось, что российские подразделения понесли огромные потери, отступая из Харьковской области. Так подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота российских вооруженных сил потеряли более 50% личного состава. А 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными из-за отказа от участия в боевых действиях.

Напомним, в Харьковской области ВСУ освободили от россиян 400 населенных пунктов. Местные жители села Кучубеевка рассказали об ужасах жизни в оккупации – за полгода люди не ели хлеба.

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