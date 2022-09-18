"Привезешь мне чью-то голову": россиянки заказывают "трофеи" с войны - перехват

Российские военные / Reuters, Радио Свобода

Российским оккупантам в Украине их родственники в РФ заказывают "трофеи" с войны.

Об этом говорится в перехвате переговоров, обнародованном Службой безопасности Украины. При этом невеста оккупанта призывает его привозить "трофеи", снятые с убитых украинцев.

"Нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников, и отрезанные головы - вот вершина мечтаний простой русской девушки из Подмосковья", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж после возвращения с войны в Украине трудоустроился в ЧВК "Вагнер" и тогда он сможет подарить ей даже отрезанную человеческую голову.

"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику... Илюша, без кителя ты не можешь бежать (нецензурно, - ред.)", - добавила самка рашиста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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