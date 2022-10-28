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Заявления Путина - размышления о геноциде: диктатор хочет уничтожить украинский народ - ISW

28 октября 2022, 08:31

Путин не может смириться с тем, что Украина может существовать как отдельное независимое государство.

Заявления Путина - размышления о геноциде: диктатор хочет уничтожить украинский народ - ISW
Путин хочет уничтожить Украину и лишить ее суверенитета / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину полностью, а не просто сменить власть. Его заявление следует рассматривать как размышления об осуществлении геноцида. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что во время выступления в Валдае Путин отрицал украинский суверенитет, а единственной его гарантией называл только Россию, которая "создала Украину".

"Увековечение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия - это единый народ, разделенный на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, указывает на его постоянную цель - уничтожить Украинское государство и стереть само понятие украинского народа", - говорится в сообщении.

Путин не может принять идею, что Украина может быть отдельным независимым государством.

"Эти заявления, наряду со многими действиями России, должны вызвать серьезные размышления над вопросом о том, не является ли война России против Украины актом геноцида, поскольку геноцид юридически определяется как "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу", - добавили в сообщении.

Напомним, Путин 27 октября выступил с речью на заседании пропагандистского дискуссионного клуба Валдай. Он разразился обвинениями в адрес Запада, "объяснил", мол, почему напал на Украину, говорил о якобы "госпереворот" и многополярный мир, где, мол, нет места гегемонии Запада.

Он также заявил, что якобы не хочет наносить ядерный удар по Украине. Потому что в этом нет политического или военного смысла.

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