"Варвары бьют": Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергией

Владимир Зеленский / Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об ударах оккупантов по критической инфраструктуре.

По его словам, варвары бьют по украинской энергетике, но жители Украины пройдут эту тьму мужественно и достойно.

Президент решил поддержать жителей Украины в сложный день.

"Для кого-то это отец на фронте, для кого-то это товарищ, собрат в памяти, но останется навсегда. Для кого-то это милая и милая рядом. Я уверен, что для нас всех Украина это главный свет. Ради нее - победим", - добавил президент.

Ракетный удар по Киевщине в ночь на 27 октября

В ночь на 27 октября российские оккупанты нанесли удар по Киевской области. Была атакована одна из общин. В результате обстрела возник пожар. Как рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, было несколько "прилетов".

Местные Telegram-каналы также сообщали, что на Киевщине были слышны звуки иранских дронов-камикадзе. Оккупанты запускали их с южного направления.

После этого заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в ночь на 27 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате вражеской атаки было повреждено оборудование в центральных областях, там вводят жесткие ограничения.

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