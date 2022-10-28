Армия РФ перешла от наступления к обороне: британская разведка объяснила причину

Армия РФ перешла от наступления к обороне/ Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Российские оккупанты в минувшие шесть недель на большинстве участков линии фронта в Украине перешли к долгосрочной обороне. Скорее всего такие действия армии РФ связаны с тем, что российская военная верхушка реально оценила нынешнюю ситуацию.

В первую очередь оккупанты были вынуждены перейти в оборону из-за очень сильной недоукомплектованности войск. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

Многие российские военные в Украине плохо обучены и способны лишь проводить оборону, а не наступать. При этом в Великобритании отмечают, что даже если РФ удастся укрепить долговременные оборонительные рубежи, то всё равно ее оперативная схема останется уязвимой.

Для возвращения себе инициативы в войне оккупантам потребуется восстановить более качественные и мобильные силы. Они должны создать такие силы, которые могли бы не только противостоять наступлениям ВСУ, но и наступать самим.

Также в британской разведке отмечают, что РФ скорее всего усилила мобилизованными ряд своих подразделений, которые сейчас находятся на запад от Днепра. Стране-агрессору пришлось перебрасывать туда мобилизованных из-за очень низкого уровня комплектования подразделений оккупантов.

Ранее бывший Чрезвычайный и полномочный посол Украины, дипломат Валерий Чалый заявил, что войну России против Украины можно остановить за неделю. Это стало бы возможным, если бы сформировалась коалиция ряда стран с Украиной и во главе с США. Таким способом этой войне можно было бы положить конец моментально.

Напомним, президент США Джо Байден не исключает варианта применения страной-агрессором Россией ядерного оружия против Украины. В ответ на вопрос журналистов он отметил, что если у Путина нет таких намерений, то почему он до сих пор продолжает говорить об этом.

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