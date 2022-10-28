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Строительство завода Baykar в Украине совершится за два года - Халук Байрактар

28 октября 2022, 12:25

Также сообщается, что компания планирует расширить производственные линии.

компания Baykar
Завод компании Baykar в Украине построят за два года / Коллаж фото Википедия, armyinform.com.ua

Компания Baykar уже за два года планирует завершить строительство завода по производству беспилотников в Украине. Об этом заявил исполнительный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар, сообщает Reuters.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству. В течение двух лет мы хотели бы его закончить", — сказал Халюк Байрактар.

Он добавил, что компания уже в этом году получит на 50% больше экспертных доходов, чем в прошлом году - 1 миллиард долларов. Эти деньги планируют вложить в расширение производственных линий.

"Наши производственные мощности с TB2 составляют 20 единиц в месяц. На 2023 год наша цель – делать минимум 30 единиц в месяц", — сказал он.

Также Халюк утверждает, что значительно ускорит разработка нового беспилотника истребителя Kizilelma, который, по данным аналитиков, имеет больше возможностей по сравнению с другими разведывательными и ракетоносными дронами. Первый полет новейшего беспилотника ожидается в ближайшие месяцы.

Строительство завода Baykar в Украине

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что на территории государства действительно начнется строительство нового завода, где будут производиться турецкие беспилотники компании Baykar. Это предполагается в рамках соглашения с Турцией.

Также планируется создать специальный учебный центр, где будут готовить пилотов для управления дронами.

Ранее Резников рассказывал, что Турция практически эксклюзивно поделились с Украиной технологиями строительства БПЛА Bayraktar, которые, по его словам, никто в мире не получил бы.

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