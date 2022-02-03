Украина построит завод для производства беспилотников Bayraktar – Резников

Строительство завода планируется в рамках договоренностей с Турцией.
Украина планирует построить завод, на котором будет производить беспилотники Bayraktar. Это предполагается в рамках рамочного соглашения с Турцией.
Кроме этого, планируется создать специальный учебный центр. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
"Одним из примеров наполнения соглашения будет строительство завода Bayraktar, который производит беспилотники, которые будут изготавливаться именно в Украине", – отметил он.
По его словам, в учебном центре будут готовить пилотов, которые в дальнейшем будут управлять дронами Bayraktar разных категорий.
Также Резников напомнил, что, согласно решению турецкой компании, в следующем поколении таких беспилотников будут использовать украинские двигатели производства "Мотор Сич".
Соглашение с Турцией подпишут по поручению правительства, подчеркнул глава Минобороны. После этого документ направят на ратификацию в Верховную раду.
Ранее Резников рассказывал, что Турция практически эксклюзивно поделились с Украиной технологиями строительства БПЛА Bayraktar, которые, по его словам, никто в мире не получил бы.
Также ранее стало известно, что Турция не планирует отступать от запланированных соглашений по поставкам оружия Украине. В частности, речь идет о дальнейшей продаже беспилотников Киеву. Как сообщил глава Управления связей с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, его страна готова продать Киеву Байрактары, несмотря на гнев РФ.
Напомним, в четверг, 3 февраля, в Киев прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган для переговоров стратегического уровня на фоне угрозы российского вторжения в Украину. Также Украина и Турция заключат соглашение о Зоне свободной торговли – договор подпишут на встрече Эрдогана с Зеленским.
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