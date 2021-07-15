ВМС Украины вооружили грозным ударным беспилотником из Турции

Bayraktar TB2 / Twitter/DefenceU

В Украину прибыл первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции.

Он поступит на вооружение Военно-морских сил, сообщает Министерство обороны Украины в своем Twitter.

"Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - говорится в сообщении.

Отметим, что Украина закупила в 2019 году для ВСУ и провела испытания турецкие ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того закуплены высокоточные легкие MAM-L и другие высокоточные боеприпасы.

В 2020 году Украинские военные апробировали Bayraktar TB2 и американские противотанковые комплексы Джавелин на масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, а в апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону ООС, обнаружив технику противника.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о то, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

"Мы ожидаем уже вскоре получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике", - сказал Зеленский.