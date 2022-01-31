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Производство Bayraktar и корвет Украины в Турции: в Минобороны объявили о планах по усилению ВСУ

31 января 2022, 18:09
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Турция в ситуации с БПЛА Bayraktar беспрецедентно поделилась с Киевом технологиями, которых никто в мире не смог бы получить, сказал Алексей Резников.

Алексей Резников
Украина сооружает боевой корабль в Турции и намерена построить завод по производству беспилотников Bayraktar - Резников / УНИАН

Украина и Турция смогли установить серьезные дружеские отношения. Киев уже строит на территории турецкого государства корвет. Планируется строительство завода по производству беспилотников Bayraktar и создание учебного центра. В случае с турецкими БПЛА можно говорить о беспрецедентном предоставлении технологий Киеву со стороны Анкары. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью Lb.ua он рассказал о том, что Киев и Анкара смогли создать дружественные отношения на серьезном уровне. Благодаря этому украинское государство уже строит в Турции корвет и планирует соорудить завод по производству беспилотников Bayraktar, а также создать учебный центр.

"В Турции мы строим один корвет. И это стратегическое сознательное действие. Турция - страна, которая также находится в Черном море. Ей принадлежит именно Босфор. И не забывайте о "байрактарах". У нас беспрецедентно дружеские отношения с Турцией. Вы знаете о плане строительства завода по производству "байрактаров" и учебного центра", - отметил Резников.

Также он добавил, что в ситуации с турецкими БПЛА Bayraktar с Украиной и вовсе практически эксклюзивно поделились технологиями.

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"Строительство корвета на турецких кораблях – это элемент большого содружества. Поскольку в случае с "байрактаром" с нами беспрецедентно поделились технологиями, которых никто в мире не получил бы", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеДаже круче, чем Bayraktar: Украина и Турция будут производить БПЛА Anka с ударом по средствам ПВО

Применение армией Украины БПЛА Bayraktar на Донбассе

Вооруженные силы Украины 26 октября задействовали беспилотник Bayraktar во время российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Как сообщили в ООС, гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции из гаубиц Д-30 в районе Гранитного. Двое украинских военных получили ранения. Один из них погиб. ВСУ открыли ответный огонь по позициям противника по приказу главнокомандующего войсками генерала Залужного. В результате контрудара была уничтожена вражеская пушка.

Командующий ООС Сергей Наев заявил, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar расположены не только на Донбассе, но и в северных и южных областях Украины. По его словам, ВСУ готовы использовать боевые дроны в любое время суток и в боевых условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинская армия использовала Bayraktar для защиты территориальной целостности и суверенитета государства. Киев не проводит наступление на Донбасс и отвечает противнику согласно режиму прекращения огня в рамках действующих договоренностей.

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Министерство обороны новости Украины Алексей Резников новости Турции Bayraktar
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