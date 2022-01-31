Производство Bayraktar и корвет Украины в Турции: в Минобороны объявили о планах по усилению ВСУ

Турция в ситуации с БПЛА Bayraktar беспрецедентно поделилась с Киевом технологиями, которых никто в мире не смог бы получить, сказал Алексей Резников.
Украина и Турция смогли установить серьезные дружеские отношения. Киев уже строит на территории турецкого государства корвет. Планируется строительство завода по производству беспилотников Bayraktar и создание учебного центра. В случае с турецкими БПЛА можно говорить о беспрецедентном предоставлении технологий Киеву со стороны Анкары. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
В интервью Lb.ua он рассказал о том, что Киев и Анкара смогли создать дружественные отношения на серьезном уровне. Благодаря этому украинское государство уже строит в Турции корвет и планирует соорудить завод по производству беспилотников Bayraktar, а также создать учебный центр.
"В Турции мы строим один корвет. И это стратегическое сознательное действие. Турция - страна, которая также находится в Черном море. Ей принадлежит именно Босфор. И не забывайте о "байрактарах". У нас беспрецедентно дружеские отношения с Турцией. Вы знаете о плане строительства завода по производству "байрактаров" и учебного центра", - отметил Резников.
Также он добавил, что в ситуации с турецкими БПЛА Bayraktar с Украиной и вовсе практически эксклюзивно поделились технологиями.
"Строительство корвета на турецких кораблях – это элемент большого содружества. Поскольку в случае с "байрактаром" с нами беспрецедентно поделились технологиями, которых никто в мире не получил бы", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеДаже круче, чем Bayraktar: Украина и Турция будут производить БПЛА Anka с ударом по средствам ПВО
Применение армией Украины БПЛА Bayraktar на Донбассе
Вооруженные силы Украины 26 октября задействовали беспилотник Bayraktar во время российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Как сообщили в ООС, гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции из гаубиц Д-30 в районе Гранитного. Двое украинских военных получили ранения. Один из них погиб. ВСУ открыли ответный огонь по позициям противника по приказу главнокомандующего войсками генерала Залужного. В результате контрудара была уничтожена вражеская пушка.
Командующий ООС Сергей Наев заявил, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar расположены не только на Донбассе, но и в северных и южных областях Украины. По его словам, ВСУ готовы использовать боевые дроны в любое время суток и в боевых условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинская армия использовала Bayraktar для защиты территориальной целостности и суверенитета государства. Киев не проводит наступление на Донбасс и отвечает противнику согласно режиму прекращения огня в рамках действующих договоренностей.
Главред рекомендует:
- В Турции ответили на истерику Лаврова по поводу продажи БПЛА Украине
- ВМС Украины вооружили грозным ударным беспилотником из Турции
- Удар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым
- МИД Турции призвал Украину не использовать название "турецкий Байрактар"
- Турция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - Bloomberg