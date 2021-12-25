В Украине начали производить беспилотники Bayraktar — Ермак

Ермак заявил, что в Украине начали производить беспилотники Bayraktar / Reuters

В Украине запустили производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью изданию "Фокус" он отметил, что правительство расширяет сотрудничество с Турцией, которая отправила в Украину первые Bayraktar TB2 в июле этого года.

"Сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это "турецкие" Bayraktar – да, мы их получили из Турции, но важно указать, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране", - объяснил Ермак.

По его словам, у Киева "огромная программа военной помощи от Запада". Так, Великобритания участвует в строительстве флота.

"С этой страной мы реализуем проект развития наших военно-морских сил на 1,7 млрд фунтов стерлингов. С Францией размер общих программ достигает 1,3 млрд евро", - рассказал Ермак.

Реклама

Глава Офиса президента также напомнил о получении из США ракет Javelin и другой военной техники.

"Американский президент сказал, что они предоставят всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию", — подчеркнул он.

Напомним, 1 ноября чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что в Украине планируют наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которое может начаться уже в ближайшее время.

В первых числах декабря издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Турции и руководстве производителя оружия Baykar сообщило, что Украина получит по меньшей мере 24 беспилотных летательных аппарата. Их транспортируют в страну в ближайшее время.

Вам может быть интересно: