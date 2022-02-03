Турция готова продать Киеву Байрактары, несмотря на гнев РФ - Bloomberg

В администрации Эрдогана добавили, что в турецко-украинских отношениях "есть нечто большее, чем экспорт" / Reuters

Турция не планирует отступать от запланированных соглашений по поставкам оружия Украине. В частности, речь идет о дальнейшей продаже беспилотников Киеву.

С таким заявлением выступил глава Управления связей с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Bloomberg.

"Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не предназначено для того, чтобы ориентироваться на Россию и не будет нарушено, чтобы угодить ей", - сказал Алтун.

Он отметил, что соглашения о сотрудничестве, которые Анкара подписывает с Киевом, никаким образом "не связаны с текущей кризисной ситуацией". Алтун добавил, что обе страны хотят увеличить объем торговли до 10 млрд долларов в год.

"Экспорт Турции в Украину почти удвоился за пять лет до 2,6 миллиарда долларов в прошлом году, тогда как импорт вырос до 4,4 миллиарда долларов с 2,8 миллиарда долларов за тот же период", - пишет издание.

Реклама

В администрации Эрдогана добавили, что в турецко-украинских отношениях "есть нечто большее, чем экспорт".

"Для Украины беспилотные летательные аппараты и турецкое партнерство имеют жизненно важное значение для защиты ее территории от РФ. Турция, с другой стороны, видит возможность совместного производства космических ракет и передачи похожих по технологии двигателей, что является ключевым местом для турецкой оборонной промышленности", - добавил Алтун.

Отметим, в четверг, 3 февраля, в Киев прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган для переговоров стратегического уровня на фоне угрозы российского вторжения в Украину. Кроме того, Украина и Турция заключат соглашение о Зоне свободной торговли. Подписание договора состоится на встрече Эрдогана с Зеленским.

Ранее в пресс-службе турецкого лидера заявили, что Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между РФ и Украиной.

Читайте также: