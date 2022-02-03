Президент Турции Эрдоган прибыл в Украину и проводит встречу с Зеленским

В Киеве проходит официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана / Скриншот трансляции Офиса президента

Турецкий глава государства Реджеп Эрдоган в четверг, 3 февраля, прибыл с визитом в Украину. Он отправился в Мариинский дворец, где пройдет встреча с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств проведут переговоры по вопросам угрозы военного вторжения России в Украину. Киев и Анкара должны подписать соглашения о Зоне свободной торговли. Официальная церемония встречи началась в 13:00. Пресс-конференция для прессы ожидается в 15:25.

Кроме подписания соглашения по ЗСТ, государства должны утвердить три документа – по сотрудничеству в сферах высоких технологий, авиационной и космической отраслей; в сфере молодежной политики, а также изменению договора о сотрудничестве

Зачем Эрдоган прибыл в Киев

О планах Эрдогана приехать в Украину стало известно пару недель назад. В пресс-службе президента Турции говорили, что Анкара готовы сыграть роль посредника в переговорах по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Официальная церемония началась в 13:00 в Мариинском дворце. Известно, что Эрдоган прибыл на несколько минут раньше. Встреча с прессой должна состояться в 15:25.

Анкара и Киев подпишут соглашение о Зоне свободной торговли

В ходе визита Эрдогана в Киев два государства подпишут договор о Зоне свободной торговли. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что благодаря договору для Украины откроются новые экспортные возможности, предприятия получат возможность для модернизации.

Реклама

Украина и Турция еще в 2021 году решили все вопросы по заключению соглашения о ЗСТ. По словам Эрдогана, объем двухсторонней торговли должен возрасти до 10 миллиардов долларов.

Какие еще документы подпишут на встрече Зеленского и Эрдогана

На переговорах двух президентов в четверг, 3 февраля, подпишут еще три соглашения:

Рамочный договор о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космических отраслей

Договор о сотрудничестве в сфере молодежной политики

Изменения к соглашению об укреплении сотрудничества между правоохранительными системами двух государств.

Зеленский встретился с Эрдоганом

Президент Зеленский встретился с главой Турции Эрдоганом. Проходит официальная церемония во дворе Мариинского дворца.

В Мариинском дворце проходит официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана / Скриншот трансляции Офиса президента

Новость дополняется.