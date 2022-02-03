Президент Турции Эрдоган прибыл в Украину и проводит встречу с Зеленским

Президент Турции приехал для участия в стратегических переговорах, связанных с угрозой военного вторжения России в Украину.
Турецкий глава государства Реджеп Эрдоган в четверг, 3 февраля, прибыл с визитом в Украину. Он отправился в Мариинский дворец, где пройдет встреча с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств проведут переговоры по вопросам угрозы военного вторжения России в Украину. Киев и Анкара должны подписать соглашения о Зоне свободной торговли. Официальная церемония встречи началась в 13:00. Пресс-конференция для прессы ожидается в 15:25.
Кроме подписания соглашения по ЗСТ, государства должны утвердить три документа – по сотрудничеству в сферах высоких технологий, авиационной и космической отраслей; в сфере молодежной политики, а также изменению договора о сотрудничестве
Зачем Эрдоган прибыл в Киев
О планах Эрдогана приехать в Украину стало известно пару недель назад. В пресс-службе президента Турции говорили, что Анкара готовы сыграть роль посредника в переговорах по урегулированию конфликта Москвы и Киева.
Официальная церемония началась в 13:00 в Мариинском дворце. Известно, что Эрдоган прибыл на несколько минут раньше. Встреча с прессой должна состояться в 15:25.
Анкара и Киев подпишут соглашение о Зоне свободной торговли
В ходе визита Эрдогана в Киев два государства подпишут договор о Зоне свободной торговли. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что благодаря договору для Украины откроются новые экспортные возможности, предприятия получат возможность для модернизации.
Украина и Турция еще в 2021 году решили все вопросы по заключению соглашения о ЗСТ. По словам Эрдогана, объем двухсторонней торговли должен возрасти до 10 миллиардов долларов.
Какие еще документы подпишут на встрече Зеленского и Эрдогана
На переговорах двух президентов в четверг, 3 февраля, подпишут еще три соглашения:
- Рамочный договор о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космических отраслей
- Договор о сотрудничестве в сфере молодежной политики
- Изменения к соглашению об укреплении сотрудничества между правоохранительными системами двух государств.
Зеленский встретился с Эрдоганом
Президент Зеленский встретился с главой Турции Эрдоганом. Проходит официальная церемония во дворе Мариинского дворца.
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