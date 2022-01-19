Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы уладить разногласия

Турция готова помочь Украине и РФ снизить напряженность между странами / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, чтобы уладить разногласия между этими странами.

Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает газета Sabah.

По его словам, "Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной".

"Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", – сказал Калын.

Представитель президента Турции добавил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель отправится в Украину для переговоров с Зеленским.

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Как сообщал Главред, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину. В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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После этого Блинкен отправится в Берлин, где пройдет его встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Далее состоится беседа госсекретаря США с Трансатлантическим четырехугольником, в котором участвуют США, Великобритания, Франция и Германия.

В заявлении Госдепартамента говорится, что обсуждения будут частично сосредоточены на готовности союзников наложить на Россию "огромные последствия и серьезные экономические издержки".

На пятницу, 21 января, запланирована встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

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