Эрдоган не верит во вторжение РФ в Украину, но с Путиным переговорит

Реджеп Эрдоган оценил возможность вторжения РФ в Украину / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нереалистичным сценарий вторжения России в Украину.

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России на Украину. Украина не обычная страна, Украина - сильное государство. Для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо пересмотреть ситуацию в мире и собственную ситуацию", - передает слова турецкого лидера dailysabah.

Также Эрдоган пообещал пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на эту тему. По его словам, необходимо "полностью искоренить войны в этом регионе".

Возможное вторжение РФ в Украину

7 января американское издание The New York Times продемонстрировало новую карту, на которой зафиксировано усиление концентрации войск РФ у границ Украины. Согласно опубликованным данным, россияне окружают украинское государство с трех сторон. Журналисты утверждают, что у рубежей Украины сконцентрировано около 100 тысяч российских войск.

18 января главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия может в любой момент коварно увеличить количество своих военных на украинской границе. По его словам, военное командование должно быть наготове и учитывать способности РФ.