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"НАТО стремится оккупировать Украину": в РФ придумали "план вторжения" Альянса

18 января 2022, 12:55
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Спикер Госдумы РФ "раскрыл подробности".

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин рассказал о "попытках НАТО оккупировать Украину"/ Knews.kg

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО якобы стремится оккупировать Украину.

Выступая на открытии весенней сессии российского парламента, Володин заявил, что "альянс ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию".

Более того, российский политик уверен, что советники и инструкторы НАТО якобы уже находятся в Украине и "составляют план по введении войск".

Тем временем м главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия может в любой момент коварно увеличить количество своих военных на украинской границе.

По его словам, военное командование должно быть наготове и учитывать способности РФ.

На Западе предупреждают о вторжении России в Украину

7 января американское издание The New York Times продемонстрировало новую карту, на которой зафиксировано усиление концентрации войск РФ у границ Украины. Согласно опубликованным данным, россияне окружают украинское государство с трех сторон. Журналисты утверждают, что у рубежей Украины сконцентрировано около 100 тысяч российских войск.

Позже журналисты The New York Times заявили, что Россия планировала стянуть к границам Украина 175 тысяч войск. Однако относительно мягкая зима привела к переносу планов Москвы по новой военной операции против украинского государства на весну.

Автор: Сергей Кущ
viber
Госдума РФ вторжение России Вячеслав Володин
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