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Россия может стянуть к границам Украины миллион военных: Залужный призвал реально оценивать силы РФ

18 января 2022, 10:33
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В НАТО заверили в поддержке Киева перед угрозой вторжения России. Но Главнокомандующий ВСУ считает, что надеяться на военное вмешательство Альянса не стоит.

Валерий Залужный
Валерий Залужный считает, что военное командование должно быть наготове / Фото facebook.com/vzaluznyj

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия может в любой момент коварно увеличить количество своих военных на украинской границе.

По его словам, военное командование должно быть наготове и учитывать способности РФ, передает Укринформ.

"Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско", – сказал Залужный в интервью.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что цифра в сто тысяч военных на границе завтра может увеличиться до 200 тысяч, а через неделю – до 700 тысяч.

"У России есть для этого все возможности", – считает Залужный.

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Он отметил, что в разговоре с руководством НАТО говорил о том, что российскую угрозу не следует рассматривать как иллюзию. По его словам, в Североатлантическом альянсе украинское государство заверили в поддержке перед угрозой вторжения России. В то же время главнокомандующий считает, что надеяться на военное вмешательство НАТО не стоит.

Возможное вторжение России в Украину

7 января американское издание The New York Times продемонстрировало новую карту, на которой зафиксировано усиление концентрации войск РФ у границ Украины. Согласно опубликованным данным, россияне окружают украинское государство с трех сторон. Журналисты утверждают, что у рубежей Украины сконцентрировано около 100 тысяч российских войск.

Позже журналисты The New York Times заявили, что Россия планировала стянуть к границам Украина 175 тысяч войск. Однако относительно мягкая зима привела к переносу планов Москвы по новой военной операции против украинского государства на весну.

12 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск возле границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

Представитель РФ на переговорах, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют гарантий, чтобы Украина и Грузия никогда не присоединились к Североатлантическому альянсу.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".

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