Украинец обратился к НАТО: предлагает забрать его землю под военную базу

В письме мужчина уточнил адрес земельного участка, который находится в одном из сел области.
Житель Харьковской области обратился к НАТО с предложением разместить на своем земельном участке военную базу.
Мужчина выразил готовность передать Альянсу 8,13 га в бесплатное пожизненное пользование.
Чтоб не быть голословным, он зафиксировал свою инициативу, написав заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Фото письма было опубликовано в Telegram-канале Оперативный ВСУ.
В письме мужчина уточнил адрес земельного участка, который находится в одном из сел области, а также подписал заявление и уточнил дату – 10 января. Автор поста отметил, что агрессивные действия России лишь убеждают украинцев в необходимости интеграции с НАТО.
Ультиматум России
Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.
В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.
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