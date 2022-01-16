УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба потроллил Путина: "посмотрит в зеркало" и поймет, почему соседи РФ хотят в НАТО

16 января 2022, 15:56
Прослушать новость
Остановить

Большинство украинцев поддерживают курс Украины в НАТО, напомнил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что причиной стремления Украины в НАТО является агрессия РФ.

В интервью Bild он отметил, что Россия на протяжении десятилетий создавала конфликтный пояс вдоль своих границ и в различных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран.

"Если Путин хочет понять, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно лишь посмотреть в зеркало", - говорит глава МИД Украины.

На вопрос о том, какая его позиция по поводу требования Кремля о невступлении Украины в НАТО он ответил: "Я считаю, что это решение (членство Украины в НАТО - ред.) принадлежит исключительно Украине и 30 государствам-членам НАТО. Украина уже давно приняла свое решение. Мы стремимся к членству в НАТО, об этом говорится в нашей Конституции и в нашей национальной внешнеполитической стратегии".

Министр подчеркнул, что большинство украинцев поддерживают курс Украины в НАТО и эта позиция продолжает распространяться.

Реклама

"НАТО - это оборонный альянс, который не заставляет ни одну страну вступать. Парадокс заключается в том, что соседние с Россией страны мотивированы деятельностью Кремля стремиться к коллективной безопасности в НАТО", - добавил Кулеба.

Читайте такжеУсловие ненападения РФ на Украину: Путин выдвинул ультиматум

Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

Читайте еще:

viber
новости России НАТО Владимир Путин Дмитрий Кулеба новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба потроллил Путина: "посмотрит в зеркало" и поймет, почему соседи РФ хотят в НАТО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициологаКакой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дниПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоГороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательство Куриное мясо, соки и не только: эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в супермаркетеКуриное мясо, соки и не только: эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в супермаркете Что можно съесть для улучшения настроения – диетолог назвала лучшие "антистресс продукты"Что можно съесть для улучшения настроения – диетолог назвала лучшие "антистресс продукты"
16:09

Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецепт

16:01

Чего не переживет Путинмнение

15:56

Кулеба потроллил Путина: "посмотрит в зеркало" и поймет, почему соседи РФ хотят в НАТОВидео

15:30

"Мастер нагнетать страхи": Кулеба откровенно высказался о ПутинеВидео

15:28

Россия стоит за мощной атакой на сайты органов власти Украины - МинцифрыВидео

Реклама
15:28

Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофеВидео

15:19

Почти 70 гривен за пачку: в Украине взлетели цены на сигаретыВидео

15:00

Вторжение России: посол Украины попросил главу МИД Германии срочно предоставить оружиеВидео

14:58

Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:57

Продуктовые талоны могут получить 18 млн украинцев – экспертВидео

14:54

В Запорожье преподаватель оскандалился и домогался студентокВидео

14:44

Страшные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигареты

14:03

Царские амбиции Путина не ограничиваются Украиной – британский министрВидео

14:01

Что будет с организмом при ежедневном употреблении бананов - ответ врачаВидео

13:49

В феврале Украину накроет аномальная погодаВидео

13:44

Опубликован полный список запретных для курения мест: где можно получить штрафВидео

13:29

В центре Одессы пожилую женщину бросили в мусорный бак и подкатили контейнер к пункту обогрева

13:12

"Вирус-вымогатель": в Microsoft раскрыли детали расследования хакерских атак на госсайты УкраиныВидео

13:08

"Необходимы как никогда": Макрон назвал цель прямых переговоров с ПутинымВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниВидео

Реклама
12:59

В Николаевской области мужчина изнасиловал ребенка и убеждал, что "это маленький секрет"Видео

12:46

Доллар резко взлетит: украинцам дали прогноз на 2022 годВидео

12:45

Надя Дорофеева показала голого Дантеса

12:41

Ход Петроммнение

12:23

Звездная украинская спортсменка в крошечном бикини сверкнула пышным бюстомВидео

12:11

Россия не собирается нападать на Украину - ПесковВидео

12:05

ЧП в Карпатах: на женщину с ребенком сошла лавинаВидео

12:05

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

11:34

Или украинский, или две версии издания: в Украине заработала новая норма языкового закона

11:17

Погибла в день рождения: появились детали трагического восхождения туристов на ГоверлуВидео

10:51

Хакеры атаковали украинские государственные сайты: у Путина резко ответили на обвиненияВидео

09:46

65 гривен за кг: в Украине рекордно подорожала гречкаВидео

09:27

Аренда квартир в Украине за год выросла на 10%: где жить дешевлеВидео

08:52

Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022Видео

08:16

С мешком на голове валялась на чердаке: на Закарпатье мужчина жестоко убил и изуродовал тело женщиныВидео

08:15

В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, много госпитализацийВидео

08:01

Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

07:45

Игра мускулами: чем завершатся ультиматумы России в Европу и СШАмнение

07:35

Вторжение России в Украину "неотвратимо и неизбежно", следующая неделя решающая - британский депутатВидео

06:28

Санкции, писанные вилами по воде: почему новый пакет санкций США не испугает Россиюмнение

Реклама
06:01

Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляетФото

05:02

Аномалия и затяжное бабье лето: украинцев удивили прогнозом до декабряВидео

04:44

Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всегоВидео

04:17

Находка для дачника и цветовода: как использовать шелуху от семечек

03:50

Привлечете много бед: почему женщинам нельзя носить одежду мужаВидео

03:15

Врач-диетолог назвала главную пользу бобовых и рассказала, как их правильно готовить

02:46

Солистка KAZKA ошеломила результатами похудения: сколько сбросила звездаВидео

02:14

Врач перечислила продукты, продлевающие молодостьВидео

01:47

Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в УкраинуВидео

01:16

Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять