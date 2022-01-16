Кулеба потроллил Путина: "посмотрит в зеркало" и поймет, почему соседи РФ хотят в НАТО

Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что причиной стремления Украины в НАТО является агрессия РФ.

В интервью Bild он отметил, что Россия на протяжении десятилетий создавала конфликтный пояс вдоль своих границ и в различных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран.

"Если Путин хочет понять, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно лишь посмотреть в зеркало", - говорит глава МИД Украины.

На вопрос о том, какая его позиция по поводу требования Кремля о невступлении Украины в НАТО он ответил: "Я считаю, что это решение (членство Украины в НАТО - ред.) принадлежит исключительно Украине и 30 государствам-членам НАТО. Украина уже давно приняла свое решение. Мы стремимся к членству в НАТО, об этом говорится в нашей Конституции и в нашей национальной внешнеполитической стратегии".

Министр подчеркнул, что большинство украинцев поддерживают курс Украины в НАТО и эта позиция продолжает распространяться.

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"НАТО - это оборонный альянс, который не заставляет ни одну страну вступать. Парадокс заключается в том, что соседние с Россией страны мотивированы деятельностью Кремля стремиться к коллективной безопасности в НАТО", - добавил Кулеба.

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Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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