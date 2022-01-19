"Турция знает свои интересы": Банковая приветствует план Эрдогана по диалогу Зеленского и Путина

Россия блокирует инициативы Украины, что вредит переговорам - Офис президента / УНИАН

Инициатива президента Турции Реджепа Эрдогана о проведении переговоров украинского гаранта Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина является продуманным предложением. Но проблема состоит в том, что Россия находится в глухой позиции, закрывая пространство для маневров по диалогу. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В комментарии РБК-Украина он рассказал о том, что предложение Турции продуманное, а Эрдоган хорошо понимает интересы Анкары в регионе, а также понимает мотивы, как Украины, так и России.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу"Несомненно, предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы, как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы", - сказал чиновник.

По его словам, Москва не уверена в своей правоте в конфликте с Украиной, и по этой причине она пребывает в закрытой позиции. Российское государство повторяет одни и те же тезисы по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе, что указывает на слабую переговорную позицию России. Такое поведение закрывает пространство для маневра и не позволяет проводить гибкую дипломатическую игру.

"Но так или иначе, их предложение упирается в проблему того, что российская сторона не ощущает свою переговорную позицию как действительно сильную. Один и тот же ответ о минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией и в ущерб тем же минским соглашениям, это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте и есть тенденция "запирания" себя в достаточно глухой позиции. Отсюда и отказы от более гибкой дипломатической игры", - добавил советник Ермака.

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Читайте такжеДавление на Украину и реализация "Минска" по Донбассу: в России разразились требованием к СШАТакже Подоляк подчеркнул, что Россия будет вынуждена выйти из "глухой" переговорной позиции для того, чтобы выполнить свои обязательства.

Предложение Турции по переговорам Зеленского и Путина

Турецкий президент Реджеп Эрдоган 29 ноября сделал заявление о том, что Анкара готова оказать России и Украины помощь в разрешении конфликта. По его словам, Турция установила контакты и с Банковой, с Кремлем. Эрдоган лично готов выступить посредником на переговорах Зеленского и Путина.

Тогда же в российских СМИ появились сведения о том, что Эрдоган предложил провести саммит по Донбассу при участии Турции, Украины и России. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг такое предложение, поскольку Россия не признает себя участником российско-украинского конфликта на востоке Украины.

Позже позицию Кремля подтвердила и спикер МИД России Мария Захарова. Она назвала войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

В Офисе президента Украины поддержали предложение Эрдогана о помощи в урегулировании конфронтации с Россией и призвали Москву не отказываться от данной инициативы.

8 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Анкара внимательно следит за ситуацией у границ Украины. Он выразил готовность Турецкой республики приложить максимум усилий для разрешения конфликта Москвы и Киева.

Представитель президента Ибрагим Калын 19 января рассказал о том, что Эрдоган пригласил президента Украины Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина в Турцию для переговоров по урегулированию ситуации. В ближайшие несколько недель сам Эрдоган отправится в Киев на переговоры с Зеленским.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на инициативу Эрдогана обвинил Украину в якобы невыполнении Минских соглашений и заявил, что Россия готова к переговорам в том случае, если Анкара, дескать, сумеет уговорить Киев на выполнение "Минска".