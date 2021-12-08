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Эрдоган объявил о помощи в решении конфликта России и Украины и назвал главные цели Анкары

8 декабря 2021, 13:23
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Турция готова приложить максимум усилий для установления мира между Москвой и Киевом, сказал Реджеп Эрдоган.

Эрдоган
Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряжеенность между Россией и Украиной - Эрдоган / Reuters

Турция продолжает внимательно наблюдать за ситуацией в Украине и на ее границах. Цель Анкары – сохранение стабильности и отсутствие напряженности в регионе. Турецкое государство может оказать поддержку в вопросах урегулирования российско-украинского конфликта и наладить диалог с государствами. Анкара готова приложить максимум усилий и принять участие в переговорах в любом формате. Об этом заявил глава государства Реджеп Эрдоган.

В эфире телеканала NTV он рассказал о том, что турецкие власти продолжают следить за ситуацией с Украиной и ставят перед собой задачу стабилизации ситуации в регионе. Турция готова помочь Москве и Киеву в урегулировании конфликта и налаживании коммуникации.

Читайте такжеАнкара вместо Минска: почему Украина рискует, соглашаясь на посредничество Эрдогана"Мы внимательно следим за событиями в Украине и рядом с ней. Мы хотим, чтобы напряженность не усиливалась, и в регионе сохранялась стабильность. Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога", - сказал Эрдоган.

Также он добавил, что если Кремль и Банковая согласятся с инициативой Турции, Анкара готова стать посредником в переговорах государств в любом формате. Причем турецкая сторона готова приложить максимум усилий для установления мира в регионе.

"С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате. Конечно, мы без колебаний готовы делать все, что в наших силах, ради мира в этом районе", - подчеркнул Реджеп Эрдоган.

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Эрдоган готов стать посредником в переговорах Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 ноября сделал заявление, согласно которому Анкара готова оказать помощь в урегулировании вооруженной конфронтации Москвы и Киева. По его словам, турецкому государству удалось установить контакты и с Банковой, и с Кремлем. Причем Эрдоган готов лично выступить посредником в переговорах Зеленского и Путина.

Российские СМИ получили сведения, согласно которым Эрдоган предложил провести саммит по Донбассу при участии Украины, РФ и Турции. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва не согласна на проведение такого мероприятия, поскольку Россия не признает себя стороной конфликта.

В Офисе Зеленского одобрили инициативу Эрдогана по переговорам с Россией и поблагодарили за поддержку. На Банковой также призвали Москву не отказываться от предложения Анкары по разрешению российско-украинского военного конфликта.

Российскую позицию подтвердила и представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сказала, что Москва не видит Турцию в качестве посредника в переговорах по Донбассу. По ее словам, участниками конфронтации, дескать, являются только "Киев и Донецк с Луганском".

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