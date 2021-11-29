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Эрдоган – посредник между Зеленским и Путиным: Банковая поддержала инициативу и обратилась к России

29 ноября 2021, 17:15
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Турция – мощный игрок глобальной политики, а Украина высоко ценит усилия президента Реджепа Эрдогана, сказал Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский, Раджеп Таип Эрдоган, Турция
В Офисе президента поддержали инициативу Эрдогана и призвали Россию принять предложение Турции / president.gov.ua

Офис президента поддерживает усилия Анкары, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта и возвращения пленных домой. Турция является серьезным геополитическим игроком, которого уважают на международной политической арене. Турецкий президент уже передал главе РФ Владимиру Путину просьбу об освобождении крымских татар, на чем настаивает Украина. Киев благодарен Реджепу Эрдогану за поддержку и призывает Москву не отвергать посреднические усилия Турции. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", - цитирует Подоляка РБК-Украина.

Читайте такжеТурция поможет Украине вернуть Крым: Зеленский сделал заявлениеПо словам чиновника, со взвешенной позицией Турции считаются и другие игроки международной политики, причем и в остальных регионах. Зеленский и Эрдоган провели много переговоров по вопросу урегулирования ситуации с региональной безопасностью. Такие аспекты Эрдоган также обсуждает и с Путиным. Особенно проблему освобождения крымских татар.

"Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар", - добавил советник главы ОП.

Кроме того, он отметил, что на недавних переговорах с Путиным президент Эрдоган передал главе Кремля список с крымскими татарами, освободить которых просит Киев.

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Также чиновник добавил, что Украина высоко ценит помощь Эрдогана и призывает Россию не отвергать инициативу президента Турции о посредничестве в урегулировании российско-украинского конфликтаЧитайте такжеМощный сигнал для Киева: Эрдоган объявил о поддержке Украины и непризнании аннексии Крыма Россией

"Есть и другие такие примеры, в том числе и весьма деликатные, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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Турция как посредник в переговорах России и Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 29 ноября, заявил о том, что Анкара готова стать посредником в переговорах между Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта двух государств. Причем Эрдоган готов сам стать посредником в диалоге президентов Зеленского и Путина, а Анкара смогла установить контакты и с Банковой, и с Кремлем.

В России появилась информация, согласно которой ранее Эрдоган уже предложил провести саммит по Донбассу при участии Украины, РФ и Турции. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не готова к таким переговорам, поскольку, дескать, не является стороной конфликта. В Москве назвали участниками конфликта Киев и боевиков "ЛДНР", которых, как известно, контролирует российское государство.

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новости России Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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