Турция намерена "помирить" Россию с Украиной и стать посредником в разрешении конфликта

Реджеп Эрдоган / Reuters

Анкара выступает за сохранение мира в регионе и прав крымских татар, этот вопрос неоднократно обсуждался с Россией и российским президентом Владимиром Путиным. Турция намерена стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта России и Украины, в то время как контакты с Зеленским и Путиным уже налажены. Турецкое государство готово вести переговоры по этому вопросу как с Киевом, так и с Москвой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Как сообщает Hurriyet, он сказал о том, что позиция официальной Анкары предельно ясна: государство заинтересовано в мире и сохранении прав крымских татар. Этот вопрос неоднократно обсуждался с российскими властями и лично с Путиным.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно что касается крымских татар. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным", - отметил турецкий президент.

Также он добавил, что Анкара готова стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. Государство планирует вести переговоры по этому вопросу и с Украиной, и с Россией.

"По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", - подчеркнул Реджеп Эрдоган.

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Агентство Анадолу приводит цитату турецкого президента, из которой можно сделать вывод, что Эрдоган лично готов стать посредником в переговорах между президентами Украины Владимиром Путиным и России Владимиром Зеленским.

"Турция готова внести вклад в урегулирование кризиса в отношениях РФ и Украины. Для этого налажены контакты и с украинской стороной, и с Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении.

Саммит Украины, Турции и России по Донбассу и реакция Кремля

Российские СМИ получили информацию, согласно которой турецкий президент Реджеп Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести саммит Украины, РФ и Турции по Донбассу. Однако в Кремле заявили, что такое мероприятие лишено смысла, поскольку Россия, дескать, не является стороной конфликта.

"Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Найти пути решения проблемы будет невозможно" – цитирует пресс-секретаря российского президента РБК.

Также он подчеркнул, что сторонами конфликта, дескать, являются Киев и "ЛДНР".