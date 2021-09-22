Мощный сигнал для Киева: Эрдоган объявил о поддержке Украины и непризнании аннексии Крыма Россией

Турция не признает оккупированный Крым территорией России - Эрдоган / Скриншот YouTube

Официальная Анкара выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Этот вопрос имеет серьезное значение для турецкого государства. Турция не признает оккупированный Крым территорией России. Об этом заявил глава государства Реджеп Эрдоган.

В ходе своего выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН он сказал о том, что Турция не признает российской аннексии Крыма. Для Анкары вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины является важным.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - подчеркнул Эрдоган.Читайте также"Выборы" в Госдуму на Донбассе и в Крыму – вне закона: Украина жестко предупредила Россию об ударе

Напомним, ранее в МИД Турции заявили, что Анкара не считает законным "избирательный процесс" в Госдуму России на территории оккупированного Крыма. В Кремле заявили о, дескать, неприемлемости подобных заявлений, и надеются на изменение позиции турецкой стороны по данному вопросу.

К слову, спикер Банковой Сергей Никифоров рассказал, что Россия в ходе голосования за повестку обсуждения сессии Генассамблеи ООН пыталась заблокировать пункт о российско-украинском конфликте на Донбассе и ситуации в оккупированном Крыму. Однако 71 страна проголосовала против инициативы россиян.

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76-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 14 сентября стартовала 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Общие дебаты Генассамблеи состоятся в период с 21 по 27 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее прибыл на мероприятия и принял участие в открытии сессии Генассамблеи.

Президент Зеленский выступит на общих дебатах ГА ООН, а также проведет ряд встреч с лидерами других государств и международных организаций. Планируются дискуссии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский также должен провести встречи с представителями бизнеса, инвесторами, и украинской общиной в Соединенных Штатах Америки.