"Скандал" на Генассамблее ООН: Россия хотела сорвать обсуждение Крыма и Донбасса

Сергей Никифоров / Офис президента

Российская делегация в ООН пыталась сорвать обсуждение ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе во время сессии.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Суспільне.

По словам Никифорова, во время важного голосования за повестку дня 76-й Генассамблеи Россия пыталась убрать пункт, который касался ситуации на востоке Украины и в Крыму, но ей не удалось — 71 страна голосовала против.

Среди стран, которые выступили против, были в том числе Мальдивы. Министр иностранных дел этой страны Абдулла Шахид является президентом 76-й сессии Генассамблеи ООН, и президент Владимир Зеленский намерен с ним встретиться.

"Думаю, президент поблагодарит его за поддержку, будут говорить о том, каким образом на этой сессии ООН смогут поддержать Крымскую платформу, поскольку Крымская платформа и ее итоговая декларация основаны на международном праве и на многих предыдущих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, по территориальной целостности Украина, по нарушениям Россией международного права", - рассказал пресс-секретарь Зеленского.

Реклама

Отметим, президент Владимир Зеленский 21 сентября принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Читайте такжеВизит Зеленского в США: назван состав делегации

Визит Зеленского в США

Как известно, президент Владимир Зеленский 21 сентября принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генсеками ООН и НАТО.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

14 сентября Генассамблея ООН открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.