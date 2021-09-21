"Потряхивает весь мир": Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине

Украина ищет решения по Донбассу и Крыму. 76-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать одной из площадок для таких вопросов, отметил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральная ассамблея ООН является "одной из центральных площадок", на которых Украина может выразить протест относительно незаконной оккупации части Донбасса и аннексии Крыма. Об этом глава государства заявил во время рабочего визита в США.
При этом, по его словам, "сложно сказать" об эффективности ООН в урегулировании конфликта в Украине.
"Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - заявил Зеленский, передает телеканал Дом.
По его словам, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами. В частности, Зеленский анонсировал встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", - отметил Зеленский.
Он добавил, что ООН признала Крымскую платформу, что очень важно для Украины.
"Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время", - сказал президент Украины.
Зеленский акцентировал, что в отношении геополитической ситуации сейчас "потряхивает весь мир".
"Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", - резюмировал он.
Визит Зеленского в США
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генсеками ООН и НАТО.
Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.
Как известно, 14 сентября Генассамблея ООН открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.
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Ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.