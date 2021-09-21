"Потряхивает весь мир": Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине

Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке / Фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральная ассамблея ООН является "одной из центральных площадок", на которых Украина может выразить протест относительно незаконной оккупации части Донбасса и аннексии Крыма. Об этом глава государства заявил во время рабочего визита в США.

При этом, по его словам, "сложно сказать" об эффективности ООН в урегулировании конфликта в Украине.

"Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - заявил Зеленский, передает телеканал Дом.

По его словам, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами. В частности, Зеленский анонсировал встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", - отметил Зеленский.

Реклама

Он добавил, что ООН признала Крымскую платформу, что очень важно для Украины.

"Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время", - сказал президент Украины.

Зеленский акцентировал, что в отношении геополитической ситуации сейчас "потряхивает весь мир".

"Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", - резюмировал он.

Визит Зеленского в США

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генсеками ООН и НАТО.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Как известно, 14 сентября Генассамблея ООН открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

Читайте такжеВо время визита Зеленского в Нью-Йорк будет пик агрессии России – политолог

Ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.