Эрдоган объявил о помощи Украине в ситуации с Донбассом

Конфликт на Донбассе нужно разрешить мирным путем, считает Реджеп Эрдоган.
Вооруженный конфликт на Донбассе следует урегулировать мирным путем на основе международного права. Анкара выступает за снижение напряженной атмосферы в регионе и поддерживает перемирие на базе условий Минских соглашений. Турция готова оказать поддержку Украине в данном вопросе. Об этом заявил турецкий глава государства Реджеп Эрдоган.
"Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства... Мы хотим, чтобы было снижено напряжение на Донбассе, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие... Мы готовы предоставлять любую поддержку по этому вопросу", - сказал президент Турции Эрдоган в ходе совместного брифинга с украинским главой государства Владимиром Зеленским.
Итоги переговоров Зеленского и Эрдогана
- Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля находится с визитом в Турции. В Стамбуле глава украинского государства провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которых обсуждались отношения двух государств и развитие сотрудничества Киева и Анкары.
- Турецкий глава государства Реджеп Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Анкара осуждает аннексию автономной республики Крым. Турецкое государство поддерживает Крымскую платформу.
- Стороны подписали ряд документов, среди которых – рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар, ряда отдельных категорий граждан и сотрудничестве в спортивной сфере на ближайшие 2 года.
- Украина и Турция подтвердили стратегическое партнерство двух стран.
Автор: Андрей Ганжа