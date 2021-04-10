Эрдоган объявил о помощи Украине в ситуации с Донбассом

Турция готова помочь Украине мирно урегулировать конфликт на Донбассе - Эрдоган / Скриншот facebook.com/president.gov.ua

Вооруженный конфликт на Донбассе следует урегулировать мирным путем на основе международного права. Анкара выступает за снижение напряженной атмосферы в регионе и поддерживает перемирие на базе условий Минских соглашений. Турция готова оказать поддержку Украине в данном вопросе. Об этом заявил турецкий глава государства Реджеп Эрдоган.

"Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства... Мы хотим, чтобы было снижено напряжение на Донбассе, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие... Мы готовы предоставлять любую поддержку по этому вопросу", - сказал президент Турции Эрдоган в ходе совместного брифинга с украинским главой государства Владимиром Зеленским.

Итоги переговоров Зеленского и Эрдогана