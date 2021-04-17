Эрдоган сделал заявление об условиях разрешения конфликта на Донбассе

Эрдоган призвал к поиску компромисса в вопросе ситуации на востоке Украины.
Кризис между Киевом и Москвой на Донбассе должен быть разрешен мирно. Сторонам следует акцентировать внимание на урегулировании конфликта на базе принципов диалога, соблюдения территориальной целостности Украины и Минских договоренностей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Российско-украинский кризис следует решать путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и Минских договоренностей", - цитирует турецкого главу государства пресс-служба администрации президента.
Отношения Украины и Турции
- Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля находился с визитом в Турции. Глава государства провел переговоры в Стамбуле с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров обсуждалось множество вопросов, связанных с сотрудничеством двух государств.
- Турецкий глава государства Реджеп Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркнув приверженность Анкары политике непризнания оккупированной АР Крым территорией РФ. При этом Эрдоган поддержал проект Киева Крымская платформа, задачей которого является возвращение захваченного россиянами полуострова под контроль украинского государства.
- Турция поддерживает намерения Украины по вступлению в НАТО. Анкара готова помочь ВСУ привести войска в соответствие со стандартами Североатлантического альянса.
- Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 15 апреля сказал о том, что Анкара соблюдает нейтралитет в ситуации с конфликтом на Донбассе, не поддерживая ни Россию, ни Украины.
Автор: Андрей Ганжа