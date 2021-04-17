Эрдоган сделал заявление об условиях разрешения конфликта на Донбассе

Российско-украинский кризис должен быть урегулирован на основе Минских соглашений - Эрдоган / Reuters

Кризис между Киевом и Москвой на Донбассе должен быть разрешен мирно. Сторонам следует акцентировать внимание на урегулировании конфликта на базе принципов диалога, соблюдения территориальной целостности Украины и Минских договоренностей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Российско-украинский кризис следует решать путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и Минских договоренностей", - цитирует турецкого главу государства пресс-служба администрации президента.

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