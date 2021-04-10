Анкара поддержала Киев на пути в НАТО и в вопросе освобождения Донбасса

Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом / president.gov.ua

Турция выражает поддержку перспективе членства Украины в Организации Североатлантического договара (НАТО).

Об этом идет речь в совместной декларации 9-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, опубликованной пресс-службой Офиса президента.

В частности, Анкара поддерживает намерение Киева получить в ближайшее время План действий относительно членства в НАТО и отмечает стремление способствовать обеспечению совместимости Вооруженных Сил Украины с Вооруженными Силами членов.

"Подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО", - говорится в документе.

Кроме того, Турция поддерживает координацию шагов, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"В частности на деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях", - говорится в декларации, подписанной Зеленским и Эрдоганом.

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Переговоры Зеленского с Эрдоганом: