Анкара поддержала Киев на пути в НАТО и в вопросе освобождения Донбасса

Турция поддерживает шаги по деоккупации Крыма и ОРДЛО.
Турция выражает поддержку перспективе членства Украины в Организации Североатлантического договара (НАТО).
Об этом идет речь в совместной декларации 9-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, опубликованной пресс-службой Офиса президента.
В частности, Анкара поддерживает намерение Киева получить в ближайшее время План действий относительно членства в НАТО и отмечает стремление способствовать обеспечению совместимости Вооруженных Сил Украины с Вооруженными Силами членов.
"Подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО", - говорится в документе.
Кроме того, Турция поддерживает координацию шагов, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
"В частности на деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях", - говорится в декларации, подписанной Зеленским и Эрдоганом.
Читайте такжеЕрмак оценил звонок Путина Эрдогану перед визитом Зеленского в Турцию
Переговоры Зеленского с Эрдоганом:
- По итогам переговоров с Зеленским Эрдоган заявил о неуклонной поддержке независимости и государственного суверенитета Украины.
- Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.
- "Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", - заявил Эрдоган по итогам встречи с Зеленским.
- Президенты Турции и Украины на встрече в Стамбуле подтвердили стратегическое партнерство между двумя странами.