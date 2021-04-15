Анкара объяснилась насчет поддержки сторон в конфликте Москвы и Киева

Мевлют Чавушоглу объяснил, что препятствует мирной обстановке в Черном море.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал позицию Анкары по вопросу конфликта между Россией и Украиной.
Анкара не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Москвой и Киевом, заявил он в эфире турецкого телеканала NTV.
"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал Чавушоглу.
Министр отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.
"Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира", - добавил Чавушоглу.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия предостерегает Турцию и другие страны от "подпитки милитаристских настроений Украины".
Визит Зеленского в Турцию:
- После переговоров с Зеленским Эрдоган заявил, что Анкара неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины.
- Он подчеркнул, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.
- "Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", - заявил Эрдоган.
- Президент Турции также высказался в поддержку Минских соглашений и призвал снизить напряженность на Востоке Украины.