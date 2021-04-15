Анкара объяснилась насчет поддержки сторон в конфликте Москвы и Киева

В Турции оценили отношения с Украиной и РФ / Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал позицию Анкары по вопросу конфликта между Россией и Украиной.

Анкара не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Москвой и Киевом, заявил он в эфире турецкого телеканала NTV.

"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.

"Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира", - добавил Чавушоглу.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия предостерегает Турцию и другие страны от "подпитки милитаристских настроений Украины".

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