Россия жестко отвергла предложение Турции стать посредником между Зеленским и Путиным

Эрдоган лично готов стать посредником в переговорах между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла предложение Турции стать посредником в разрешении российско-украинской войны, назвав это "внутриукраинским конфликтом".
"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", — сказала она на брифинге.
При этом дипломат напомнила, что "Россия не является стороной этого конфликта", отмечая, что "его участниками являются Киев и Донецк с Луганском".
"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - добавила Захарова.
Напомним, Анкара выступает за сохранение мира в регионе и прав крымских татар, позиция неоднократно обсуждалась с РФ и президентом Владимиром Путиным. Турция намерена стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта России и Украины, а контакты с Зеленским и Путиным уже налажены. Турецкое государство готово вести переговоры по этому вопросу как с Киевом, так и с Москвой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Эрдоган лично готов стать посредником в диалоге Зеленского и Путина
Агентство Анадолу приводит цитату турецкого президента, из которой можно сделать вывод, что Эрдоган лично готов стать посредником в переговорах между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
"Турция готова внести вклад в урегулирование кризиса в отношениях РФ и Украины. Для этого налажены контакты и с украинской стороной, и с Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении.
В апреле турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял, что конфликт на Донбассе должен быть урегулирован в рамках Минских соглашений и на основе международного законодательства. По его словам, Анкара готова оказать содействие в решении данного вопроса.
Также Эрдоган говорил, что вооруженную конфронтацию на Донбассе следует разрешить на базе территориальной целостности Украины.
В сентябре Реджеп Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Турция не признает аннексированный Крым территорией России.
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