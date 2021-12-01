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Россия жестко отвергла предложение Турции стать посредником между Зеленским и Путиным

1 декабря 2021, 17:13

Эрдоган лично готов стать посредником в переговорах между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Флаги, Россия, Украина
Россия против переговоров в Турции / УНИАН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла предложение Турции стать посредником в разрешении российско-украинской войны, назвав это "внутриукраинским конфликтом".

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", — сказала она на брифинге.

При этом дипломат напомнила, что "Россия не является стороной этого конфликта", отмечая, что "его участниками являются Киев и Донецк с Луганском".

"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - добавила Захарова.

Напомним, Анкара выступает за сохранение мира в регионе и прав крымских татар, позиция неоднократно обсуждалась с РФ и президентом Владимиром Путиным. Турция намерена стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта России и Украины, а контакты с Зеленским и Путиным уже налажены. Турецкое государство готово вести переговоры по этому вопросу как с Киевом, так и с Москвой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Эрдоган лично готов стать посредником в диалоге Зеленского и Путина

Агентство Анадолу приводит цитату турецкого президента, из которой можно сделать вывод, что Эрдоган лично готов стать посредником в переговорах между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

"Турция готова внести вклад в урегулирование кризиса в отношениях РФ и Украины. Для этого налажены контакты и с украинской стороной, и с Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении.

В апреле турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял, что конфликт на Донбассе должен быть урегулирован в рамках Минских соглашений и на основе международного законодательства. По его словам, Анкара готова оказать содействие в решении данного вопроса.

Также Эрдоган говорил, что вооруженную конфронтацию на Донбассе следует разрешить на базе территориальной целостности Украины.

В сентябре Реджеп Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Турция не признает аннексированный Крым территорией России.

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